Sera Gazı Nedir, Nasıl Oluşur? Sera Gazı Emisyonları Hakkında Bilgi..

Sera gazı, atmosferdeki kızılötesi radyasyonu absorbe edebilen ve dolayısıyla atmosferdeki ısıyı hapseden ve tutabilen herhangi bir gaz halindeki bileşiktir.

Sera Gazı Nedir, Nasıl Oluşur?

Sera gazları, Dünya atmosferinde ısıyı hapseden gazlardır. Güneş ışığının atmosferden geçmesine izin verir, ancak güneş ışığının getirdiği ısının atmosferden çıkmasını engeller. Sera gazları, ısıyı yakalayabilen gazlardır. Adlarını seralardan alıyorlar. Bir sera, güneş ışığının içeri girmesine izin veren pencerelerle doludur. Bu güneş ışığı sıcaklık yaratır. Bir seranın en büyük numarası, o sıcaklığın kaçmasına izin vermemesidir. Sera gazları;

Su buharı,

Karbon dioksit,

Metan,

Ozon,

Azot oksit,

Kloroflorokarbonlardır.

Sera Gazı Emisyonları Nedir?

Sera etkisi iyi bir şeydir. Gezegeni rahat ortalama 59 derece Fahrenheit'e (15 santigrat derece) ısıtır ve dünyadaki yaşamı iyi, yaşanabilir kılar. O olmasaydı dünya, daha çok Mars gibi donmuş, yaşanmaz bir yer olurdu. Sorun şu ki, insanlığın enerji için fosil yakıtlarını acımasızca yakması, doğal sera etkisini yapay olarak artırıyor. Son 150 yılda atmosferdeki sera gazı artışının hemen hemen hepsinden insanlar sorumludur.

Ulaşım (2019 sera gazı emisyonlarının yüzde 29'u): Ulaşım sektörü, sera gazı emisyonlarının en büyük payını oluşturuyor. Ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonları öncelikle arabalarımız, kamyonlarımız, gemilerimiz, trenlerimiz ve uçaklarımız için yanan fosil yakıtlardan kaynaklanmaktadır. Taşımacılık için kullanılan yakıtın yüzde 90'ından fazlası, esas olarak benzin ve mazot içeren petrol kaynaklıdır.

Elektrik üretimi (2019 sera gazı emisyonlarının yüzde 25'i): Elektrik üretimi, sera gazı emisyonlarında en büyük ikinci paya sahip. Elektriğimizin yaklaşık yüzde 62'si çoğunlukla kömür ve doğal gaz olmak üzere fosil yakıtların yakılmasından geliyor.

Endüstri (2019 sera gazı emisyonlarının yüzde 23'ü): Endüstriden kaynaklanan sera gazı emisyonları, hammaddeden mal üretmek için gerekli olan belirli kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının yanı sıra enerji için fosil yakıtların yanmasından kaynaklanmaktadır.

Ticari ve Konut (2019 sera gazı emisyonlarının yüzde 13'ü): İşletmelerden ve evlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları, öncelikle ısı için yakılan fosil yakıtlardan, sera gazı içeren belirli ürünlerin kullanımından ve atıkların işlenmesinden kaynaklanmaktadır.

Tarım (2019 sera gazı emisyonlarının yüzde 10'u): Tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonları inekler, tarımsal topraklar ve pirinç üretimi gibi çiftlik hayvanlarından geliyor.

Arazi Kullanımı ve Ormancılık (2019 sera gazı emisyonlarının yüzde 12): Kara alanları bir lavabo (CO emici olarak hareket 2 atmosferden) ya da sera gazı emisyonlarının bir kaynağıdır.

Ülkelere Göre Sera Gazı Emisyonları Nelerdir?

Sanayi Devrimi'nin başlangıcından ve kömürle çalışan buhar motorlarının ortaya çıkmasından bu yana, insan faaliyetleri, atmosfere salınan sera gazlarının hacmini büyük ölçüde artırdı. 1750 ile 2011 yılları arasında, atmosferik karbondioksit konsantrasyonlarının yüzde 40, metanın yüzde 150 ve azot oksidin yüzde 20 arttığı tahmin edilmektedir.

Küresel Karbon Projesi'ne göre, Sanayi Devrimi'nin başlangıcından bu yana, insan faaliyetleriyle atmosfere 2.000 milyar tondan fazla karbondioksit salındı. Kuzey Amerika ve Avrupa bu toplamın yaklaşık yarısından sorumluyken, yükselen Çin ve Hindistan ekonomileri yüzde 14 katkıda bulundu. Geri kalanı için, 150'den fazla ülke sorumluluğu paylaşıyor.

Bugün ülkelere göre karbondioksit emisyonlarının analizi, Çin'in şu anda tüm emisyonların yüzde 27'sinden sorumlu olan paketin başında olduğunu gösteriyor. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 15), Avrupa Birliği'nin Birleşik Krallık (yüzde 10) ve Hindistan (yüzde 7) dahil 28 üye devleti geliyor. Birlikte, bu küresel güçler tüm emisyonların neredeyse yüzde 60'ını oluşturuyor.