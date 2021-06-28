Septum burunun iki yanında yer alan kanatlardır. Özel bir yapısı bulunmaktadır, kişinin düzenli ve kusursuz bir şekilde nefes almasına yardımcı olur. Birçok kişinin septumunda zaman içerisinde sorun oluşmaktadır. Ancak bu durum küçük bir operasyon ile düzeltebilir. Ancak ileri derece de burun kemiği eğriliğinde mutlaka estetik bir operasyon uygulanır.

Septum Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Septum burnu ikiye ayıran özel bir yapıdır. Septum insanların eşit bir şekilde her iki burun deliğinden de nefes almasına yardımcı olur. Ancak zaman içerisinde birçok kişinin septum bölümü hasar almaktadır. Genel olarak %70 olarak kişilerin doğuştan septumlarında bir problem olmaktadır. Ancak travma, düşme veya çarpma gibi durumlarda da septumda deviasyon görülebilir. Bu bir eğriliktir. Bundan dolayı hekimler kişilere septum deviasyon teşhisi koyar.

Kişilerin bu gibi sıkıntıları olması halinde müdahale edilerek, ufak bir operasyon ile bu eğrilik düzeltilir. Ancak her durumda bu ameliyat olmaz. Kişilerin nefes alamaması, burun deliklerinde tıkanma olması, sürekli burun kanaması yaşaması veya kronik baş ağrısı gibi olması halinde bu işlem uygulanır. Bununla beraber horlama ve sinüzit gibi durumlarda da septum operasyonu yapılır.

Septum Deviasyonu Nedir, Niçin Olur?

Septum bölümü daha kişi anne karnındayken meydana gelir. Ancak bu gelişim ortalama 18 yaşına kadar devam etmektedir. Genel olarak kişiler reşit olduktan sonra burun gelişimi durur. Ancak septum deviasyonu genetik faktörlerden, travmalardan veya çarpmalardan dolayı meydana gelebilir. Zaman içerisinde belirli deformasyonlar sayesinde burun duvarı eğri bir hale gelebilir.

Septum Deviasyonu Kimlerde Görülmektedir?

Septum deviasyonu genel olarak, hafif olan deviasyonlardır. Birçok kişinin hayatını etkilemediği sürece, deviasyon operasyonu tercih edilmez. Deviasyon sorunu herhangi bir şekilde cinsiyet fark etmeden, her yaştan herkeste meydana gelebilir. Ancak ilerlemiş deviasyonlarda mutlaka tedavi yapılması gerekir.

Septum Deviasyonları Hangi Yaş Grubunda Görülür?

Septum deviasyonu doğumda görülebilir. Ancak sıklıkla kişilerin ergenlik döneminde belli olan bir sorundur. Bazı durumlarda, kişiler herhangi bir şekilde fark etmeden septum deviasyonu ile yaşayabilir. Ancak orta yaşa gelen kişiler, horlama sorunu ile birlikte septum deviasyonu olduğunu fark etmektedir.

Sıklıkla deviasyonlar akıntı, horlama, baş ağrısı veya sinüzit rahatlığı için yapılan kontrollerde fark edilmektedir. Eğer ileri bir deviasyon var ise hekimler mutlaka kişiye müdahale etmektedir.