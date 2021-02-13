September Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Sep Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

İngilizcede aylar yazılırken her daim büyük harf ile başlar. Eğer bir kişi İngilizcede ayları yazarken bütün kelimeyi kullanmak istemiyor ise bunun yerine her ayın ilgili kısaltmalarını da kullanabilir. İngiliz İngilizcesinde genel olarak ay kısaltmalarının sonlarına nokta konmaz. Amerikan İngilizcesinde ise ay kısaltmalarının sonuna genel olarak nokta konulmaktadır.

September Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir?

İngilizce dilinde yer alan bir ay olan September yılın toplamda 12 adet olan ayının 9. sırada yer alan ayı olmaktadır. Ayrıca September ayının Türkçe karşılığı ise Eylül ayı olmaktadır. Yani Eylül ayının İngilizce çevirisi September şeklinde yapılmaktadır.



September: Eylül ayı şeklidedir.

Sep Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Günümüz koşullarında September ayının yani Türkçe karşılığı Eylül olan September ayının kısaltması: Sep şeklinde yer almaktadır. Günümüz koşullarında İngilizce konuşmalarda ya da İngilizce yazışmalarda genel olarak İngilizce ayların kısaltma şeklinde yazılışları yaygın bir şekilde de yer almaktadır. Diğer ayların kısaltması ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Bu aylar ;



January (Jan): ocak,

February (Feb): şubat,

March (Mar): mart,

April (Apr): nisan,

May (kısaltılması yoktur): mayıs,

June (kısaltılması yoktu): haziran,

July (kısaltılması yoktur): temmuz,

August (Aug): ağustos,

September (Sep): eylül,

October (Oct): ekim,

November (Nov): kasım ve de

December (Dec): aralık şeklinde yer almaktadır.

Yukarıda da belirtildiği üzere May, June ve de July aylarının İngilizce dilinde herhangi bir kısaltmaları bulunmamaktadır. Çünkü zaten bu ayların yazılışları oldukça kısa olmaktadır.