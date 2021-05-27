Seperatör (Ayırıcı) Nedir? Seperatör Nasıl Çalışır, Ne İşe Yarar?

Seperatör (ayırıcı) konusu günümüzde pek çok insanın merakını uyandıran bundan dolayıda kişileri hakkında bilgi sahibi olmaya yönlendiren önemli konular arasında yerini almaktadır.

Seperatör (Ayırıcı) Nedir?

Ana makina ve jeneratörlerde yakılacak olan FO ve DO ile ana makina karter yağını temizlemek suretiyle sepere eden sistemlere separatör yani ayırıcı denilmektedir. Gemilerde en fazla ALFA LAVAL separatörler bulunmaktadır.

Seperatör Nasıl Çalışır?

Bir seperatör, yağ ve yakıt içerisinde bulunan çamur, su, tortu gibi çeşitliliğe sahip olan yabancı maddeleri merkezkaç prensibiyle ayırıp sepere ederler. Motordan hareket almakta olan bir wormwheel, dikey şafta bağlı worm’u ve bunun sonucunda şaftı çevirir. Bowl disclerden geçmekte olan akışkan kendisinden daha ağır olan halde olan akışkanı disc’lerin (tasların) deliklerinden uzak konumda olan bölüme savurarak sepere işlemini gerçekleştirir.

Separatör; sıvıyı, pompası aracılığıyla filtreden geçirerek alıp ilk olarak heaterden geçirir ve separatöre sokma işlemi gerçekleştirir. Bu süreçte akışkan durumdaki sıvı (LO ve FO) 80-90 C’ye kadar ısıtılmaktadır. DO’in ısıtılması mecburi değildir fakat 50-60 C’ye kadar ısıtılması önerilmektedir.

Seperatör Ne İşe Yarar?

Seperatör konusu ile alakalı olarak insanlar arasında en fazla merak uyandıran konu başlıklarından birini seperatör ne işe yarar şeklinde sorulmuş olan soru oluşturuyor. Bu bakımdan bu soruya yönelik olarak verilmiş olan cevabı anlaşılır bir nitelik barındırması oldukça büyük bir önem taşıyor.

Bu soruya yönelik olarak verilebilecek en doğru yanıt ise şu şekilde olabilir: Bir deniz taşıtı olma özelliği barındıran gemilerde bulunan ve Türkçesi ise ayrıştırıcı olan, yağ ile birlikte yakıtın içerisinde bulunmakta olan su ve beraberindeki çeşitlilik gösterebilen katı maddeleri merkez kaç kuvvetiyle birlikte ayırma işlemini gerçekleştirebilecek olan ve bunun neticesi olarak da en doğru şekilde ayrıştırıp saf hale gelmesini sağlayan bir makinedir.

Kısaca seperatör; yağ ve suyu içerisinde bulunan çeşitli yabancı maddelerden arındırarak saf hale getirmeye yarar.