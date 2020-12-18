SEO Uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Arama Motoru Optimizasyonu uzmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

SEO uzmanları web sitelerinin, internet üzerinden daha çok kişi tarafından görünür olmasını sağlayan kilit isimlerdir. Bu sebeple de günümüzde oldukça önemli bir meslek halini almıştır. İnternetin sürekli gelişmesi ve ilginin artması insanların web sitelerinin üst sıralarda yer almasını ve daha çok kişi tarafından görünmesini istemelerine neden olmaktadır.

SEO Uzmanı Nedir?

SEO açılımı Arama Motoru Optimizasyonu Uzmanıdır. Bu mesleği icra eden kişiler web sitelerinin aramalarda görünürlüğünün artmasına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. SEO uzmanları web sitelerini üst sıralara taşımak amacı ile takipler, uygulamalar ve analizler yapar. Bununla birlikte SEO uzmanları web sitelerini üst sıralara taşımak amacı ile stratejiler üretmektedir.

SEO Uzmanı Ne İş Yapar?

SEO uzmanının pek çok görev tanımı bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Bir web sitesinin daha çok kişi tarafından erişilebilirliğini sağlamak amacı ile HTML, CSS ve JavaScript programlarını kullanmaktadır.

SEO uygulamalarının yeni geliştirilmiş olan kodlarda etkinliğini artırmak amacı ile geliştirme ekibi ile beraber koordineli bir şekilde çalışma yürütür.

İçerik oluşturma ya da içerik programlama işlemleri için SEO uygulamalarının yapılabilmesi adına editör ve pazarlama departmanı ile beraber çalışır.

Sponsorlu olan çevrimiçi reklamcılıkların gelirinin çok daha fazla olmasını sağlamak adına tıklama başına gelir kampanyaları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Rakiplerin reklam linkleri ile alakalı araştırmalar ve analizler yapmaktadır.

Müşterilerin web sitelerini izler, performanslarını analiz eder ve geliştirmek amacı ile önerilerde bulunur.

Web sitesi ziyaretçilerinin siteyi daha aktif ve verimli kullanabilmeleri adına kullanıcı deneyimi (UX) ve dönüşüm oranı optimizasyon yöntemlerinin kullanımını sağlar.

İçerik pazarlama stratejileri geliştirir ve bunların web sitelerine entegre olmasını sağlamak amacı ile çalışmalar yürütür.

Yapılan değişikliklerin güncel olması adına arama motorları algoritmalarını takip eder.

SEO Uzmanı Nasıl Olunur?

Kişilerin SEO uzmanı olabilmeleri için herhangi bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Bazı akademiler tarafından SEO uzmanı eğitimi sertifikaları verilir. Kişiler bu alanda bir kariyer sahibi olmayı düşünüyorlarsa bu eğitimlere katılarak kendilerini geliştirebilirler.

SEO Uzmanı olmak için ilk önce arama motoru optimizasyonunun nasıl çalıştığını öğrenmek gerekmektedir. Bununla beraber gelişmelerin yakından takip edilmesi oldukça önemlidir.

SEO Uzmanı Görevleri Nelerdir?

SEO uzmanları görevleri genel anlamda şu şekildedir;

Web Sitelerinin içerik ile kod analizlerini yapar.

Ajans kurumsal sitelerinin optimizasyon işlemlerini gerçekleştirir.

Müşterilerin web sitelerinin optimizasyon işlemlerini yapar.

Algoritma güncellemeleri yapar ve bunları sitelere entegre eder.

Optimizasyon, analiz, takip, algoritma konularını yakından takip eder.

Web sitelerinin hangi kelimeler ile daha kolay bir şekilde üst sıralara taşınacağını araştırır.

Web sitelerinin ara yüzlerindeki kullanıcı dostu olmayan kodları bulur ve bu kısımların düzenlemesinde rol oynar.

SEO parametrelerinin nasıl olması gerektiğini belirler ve bunların takiplerini üstlenir.

Backlink kaynakları araştırır ve link alış verişlerinde etkin rol oynar.

Web siteleri için oldukça önemli olan site tanıtımlarının yapılmasında rol oynar.

Site için reklam kampanyaları oluşturarak bu kampanyaların takibini sağlar.

Siteyi üst sıralara taşıyacak olan kelime araştırmaları yapar. Bununla birlikte site içerisindeki linkleme ile mevcut optimizasyonun geliştirilmesini sağlar.

Kendisine ayrılmış olan bütçeyi en uygun şekilde kullanmak amacı ile çalışmalarını yürütür.

Rakip sitelerin SEO çalışmalarını yakından takip eder ve bu çalışmalarının değerlendirmesini yapar.