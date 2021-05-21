Sentez nedir? Sentezin biyoloji, coğrafya, tarih, kimya ve felsefe alanında ayrı ayrı tanımı

Sentez birçok alanda kullanılmasının yanında aynı zamanda da farklı anlamlara sahip olması ile de bilinmektedir. Sentez kelimesinin anlamı elementlerin bir araya getirilerek yapay bir şekilde bileşik cisimler oluşturulması olarak ifade edilebilir.

Sentez Nedir?

Sentez kelimesi temel olarak elementlerin veya başka maddelerin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan yeni bileşik olarak ifade edilebilir. Ancak sentez kelimesinin her alanda farklı bir manaya gelecek şekilde kullanıldığı da söylenebilmektedir. Üstelik günlük hayatta kullanılmakta olan birçok ürün de sentez ile meydana gelmektedir.

Sentezin Biyoloji Alanında Tanımı

Sentezin biyoloji alanında kullanımı farklı maddelerin bir araya gelerek yeni bir madde oluşturması olarak ifade edilebilir. Oksijen ve suyun birleşmesi fotosenteze olanak sağlar. Ya da hidrojen ve azot kullanılarak amonyak sentezi meydana gelmektedir. Protein sentezi de biyoloji alanında yer alan bir sentezdir.

Sentezin Coğrafya Alanında Tanımı

Coğrafya alanında sentez, bir araya getirmek ve birleştirmek anlamında kullanılmakta olan bir kelimedir. Aynı zamanda coğrafyada bulunan sentez ilkesi ile bulguların toplanması amaçlanır.

Sentezin Tarih Alanında Tanımı

Tarihte sentez kelimesi, tez ve antitezin birleşimi olarak ifade edilmektedir. Sentez gerçeğin daha derin bir şekilde bilinmesine imkan sağlamaktadır. Aynı zamanda daha bilinçli ve daha yeni olan fikir de sentez olarak isimlendirilir.

Sentezin Kimya Alanında Tanımı

Kimya alanında sentez, birleşen iki farklı maddenin kendi özelliklerini tamamen kaybederek ortaya yeni bir madde çıkarmaları olarak ifade edilebilir. Gerçekleşen tüm sentez olayları kimyasal bir olay olarak bilinir.

Sentezin Felsefe Alanında Tanımı

Felsefede kullanılan sentez terimi, daha yalın olan bir biçimden daha karmaşık bir biçime geçmek olarak ifade edilebilir. Nedenden etkiye giden düşünme biçimi ve genel yasadan bireysel duruma geçiş olarak da kullanılmaktadır.