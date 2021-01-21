Sensör nedir, nasıl çalışır ve nerelerde kullanılır? Sensör çeşitleri hakkında bilgi

İngilizcede “sense” kelimesi, algılamak ve hissetmek sözcüklerinden türetilmiştir. Sensör ise, algılayıcı demektir. Bu kelime algılamak, hissetmek sözcüklerinden türetilmiştir.

Sensör Nasıl Çalışır ve Nerelerde Kullanılır?

Sensör, fiziksel bir giriş hareketini ya da bilgisini çıkış hareketine çeviren bir cihazdır.

Sinyalleri, enerji alanından elektrik alanına dönüştürmeye yarayan bir cihazdır.

Ortam koşullarında ve başka bir cihazın durumunda algılanan tüm bilgileri başka cihaza kaydeden ve ileten bir cihazdır.

Olaylardaki ya da miktarlardaki değişiklikleri hissederek tespit ederek çıkış veren bir cihazdır.

Optik sinyalleri ve elektrik tespit etmek ve bunlara cevap vermek için kullanılan bir cihazdır.

Sensörün algıladığı ısı, ışık, nem, hareket, basınç ya da çok sayıda başka çevresel olaydan etkilenen bir cihazdır. Çıkış bilgisi, genellikle insan tarafından ekrana dökülebilir, okunabilir, okuma ya da işleme için bir ağ üzerinden elektronik olarak iletilen bir sinyal çeşididir.

Sensör Çeşitleri ve Kullanım Alanları Hakkında Bilgi

Sıcaklık Sensörü: Farklı nedenlerden dolayı en çok ölçülen çevresel etkenlerden birisi de sıcaklıktır. Termistörler, Termokupl, yarı iletken sıcaklık sensörleri, direnç sıcaklık detektörleri (RTD’ler), yarı iletken sıcaklık sensörleri gibi farklı tip pek çok sıcaklık sensörü vardır. Sıcaklık sensörleri, bilgisayarlar, klima sistemleri, otomobiller ve sanayi gibi uygulamalarda kullanılır.

Yaklaşım Sensörü: Bu sensör çeşidi, nesnenin kendisine yaklaştığını algılayan temassız bir sensör çeşididir. Yaklaşım sensörleri, ultrasonum, hall etkisi, kapasitif, optik (Kızılötesi veya Lazer gibi) gibi farklı teknikler kullanılarak uygulanır. Cep telefonlarında, otomobillerde park sensörü olarak, pencere ve kapı otomasyonlarında, uçak yaklaşım mesafesini ölçmek için ve acil durumlarda uyarı vermek amacı, makine titreşim denetiminde ve pek çok endüstriyel tesiste nesne hazırlamak için kullanılır.

İnfraret (IR) Sensör: Kızılötesi sensör, yakınlık ve nesne algılama gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan ışık bazlı sensörlerdir. Bu sensörler genellikle cep telefonlarında, robotlar, montaj ve otomobillerde yakınlık sensörü olarak kullanılır.

Ultrasonik Sensörler: Bu sensörler bir nesnenin mesafesini, varlığını ve hızını ölçmek için kullanılan temassız cihazlardır. Ses dalgasının özelliklerine göre nesnenin hızı ölçülür. Bu sensörler, oto yıkama ve otomotiv montajı için kullanılır.

Dokunma Sensörü: Bu sensörler dokunma yolu ile aktifleşen sensörlerdir. Bu sensörler ev aletlerinde, su tesislerinde ve elektronik cihazlarda sıkça kullanılır.