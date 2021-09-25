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Seninde nasıl yazılır? TDK'ya göre seninde kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Seninde Yazımı
Seninde nasıl yazılır TDKya göre seninde kelimesinin doğru yazımı...

Dilbilgisi kuralı üzerinden özellikle bağlaç bulunan kelimelere çok dikkat etmek gerekmektedir. Peki, seninde nasıl yazılır? TDK'ya göre Seninde kelimesinin doğru yazımı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

 

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Türkçe üzerinden en sık yapılan hatalardan biri bağlacın bitişik olarak yazılmasıdır. Cümle içerisinde önemli bir yere sahip olan bağlaçlar konusunda, birçok kelime üzerinden farklı yerlerde önemli hatalar yapılır.

Seninde Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Senin de’ biçimindedir ve, ‘de’ bağlacı ayrı olarak yazılmalıdır. Günlük yaşamda kağıt üzerinde ya da teknolojik cihazlarda kelime yazarken bu konuda önemli hatalar yapılıyor. Yapılan bu hata ise cümlenin başka bir anlam ortaya çıkarmasına sebep olabilmektedir.

 TDK'ya Göre Seninde Kelimesinin Doğru Yazımı

 TDK üzerinden ele alındığı vakit bağlaçlar kelimeler içerisinde ayrı şekilde yazılır. O yüzden bu kelimenin doğru ve yanlış yazılışı şu şekilde öne çıkmaktadır;

 Senin de (Doğru)

 Seninde (Yanlış)

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 Dahi anlamında kullanılması ile beraber bağlaç olarak öne çıkan, ‘de’ bağlacı, birleşik yazıldığında cümlenin anlamını yitirmesine sebep olabilmektedir. Bu sebepten dolayı bağlaçlara dikkat ederek yazım hatası yapmamak için ayrı şekilde ele almak önemlidir.

 

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