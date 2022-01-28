Senet nasıl yazılır? Senet kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Haberin Devamı

Köken olarak yazılışı ile beraber gelen eklemeler kapsamında senet kelimesi yanlış kullanılmaktadır. Özellikle resmi kağıtlar ve sözleşmeler söz konusu olduğunda, bu kelime önemli bir yere sahip hale geliyor. O yüzden birçok kişi internet üzerinden bu kelimenin doğru yazımını ve okunuşunu öğrenmeye çalışmaktadır.

Senet Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde ele alınışı ve yazılışı, ‘Senet’ biçimindedir. Günlük yaşamda yapılacak olan karşılıklı sözleşmeler konusunda senet kullanılır. Aynı zamanda birçok farklı makale ya da değişik alanlarda bu kelime amacı üzerinden değerlendirilir. Yazım hatası yapmamak için ise kelimeyi senet olarak kullanmak gerekmektedir.

Senet Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu kapsamında öne çıktığı zaman bu kelime, ‘Senet’ olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda ekleme yapıldığında da yine çok sık hata yapıldığını söylemek mümkün. Örneğin, ‘Seneti’ şekilde yazılır ancak bu yanlıştır. Daha doğrusu harf yumuşaması üzerinden, ‘Senedi’ biçiminde kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde her açıdan doğru yazımı ve okunuşu kapsamında günlük yaşamda kullanılabilir.

Haberin Devamı

‘’Bugün iş üzerinden bir senet yaptım.’’

‘’Yarın senedimi bana getir.’’

Bu şekilde görüldüğü gibi yukarıdaki cümlelerde olduğu biçimde amaca uygun olarak kullanmak mümkün.