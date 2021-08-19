Sendrom nedir ve çeşitleri nelerdir? Sendrom hastalığı belirtileri ve hakkında bilgi

Sendrom kelimesini mutlaka günlük hayatımızda sıklıkla duymuşuzdur. Hatta Türk haklı sendrom kelimesinin geçtiği çok çeşitli cümleleri tıbbi rahatsızlıkları anlatmak amacıyla kullanmaktadır. Bu kelime de zaten tıbbi terimler sözlüğünde yer almaktadır ve psikolojik bir rahatsızlığı temsil etmektedir.

Sendrom Nedir?

Sendrom kelimesinin bir diğer ismi de belirgin sözcüğüdür. Bir araya geldiğinde tek bir olgu olarak kendini gösteren bulgular ilk başta birbiriyle ilişkisiz gibi görünmektedir. Bu bulgular bütününe sendrom yani belirgin denmektedir.

Sendrom teriminin oluşması edinsel nedenlerle olabileceği gibi kalıtsal nedenlerle de meydana gelebilmektedir.

Hekimlik teriminin içinde kendini gösteren sendrom terimi özel bir bozukluğu göstererek bir arada görülmekte ve tanıyı kolaylaştırarak belirti ve bulguların tümü olarak anılmaktadır.

Kalıtsal olan sendrom çeşitleri otosomal dominant, otosomal resesif veya X kromozomu aracılığıyla aktarılan sendrom türleridir. Bu sendrom çeşitlerinin genellikle nedenleri çok bilinmemektedir.

Sendrom konusu Tıp alanında geniş bir konudur. Çünkü sendrom bir hastalıkta bir bulgu olabileceği gibi doğrudan bazı hastalıkların komplikasyonu da olabilmektedir.

Sendrom Çeşitleri Nelerdir?

Sendrom çeşitleri çok türlüdür. Oldukça fazla sayıda sendrom oluşabilmektedir. Neredeyse her durumun bir sendromu olabilmektedir. İşte başlı başına en bilinen sendrom çeşitleri şöyle sıralanmaktadır:

Aşırı Empati Sendromu

Pazartesi Sendromu

Yabancı El Sendromu

Huzursuz Bacaklar Sendromu

Tükenmişlik Sendromu

Aşırı empati sendromu kişinin kendi hayatında kişisel olarak yapacağı seçimlerde diğer insanlar ne düşünür fikrine aşırı derecede kapılarak seçimlerini etkilemesi şeklindeki psikolojik bir rahatsızlıktır.

Pazartesi sendromu ise özellikle hasta sonu tatillerinden sonra pazartesi gününe ait sorumlulukları düşünerek hafta sonlarını huzursuz geçirme durumudur.

Yabancı el sendromu ise kişinin bir eliyle tuttuğu nesnenin şeklini algılayamaması ve beynin iki yarısındaki ilişkinin zayıf olması, bozulması hastalığıdır.

Huzursuz bacaklar sendromu hareket halinde ortaya çıkmayan dinlenme halinde kendini gösteren bacaklarda fark edilen tam olarak tarif edilmeyen bacaklardaki rahatsız edici hisler hastalığıdır.

Tükenmişlik sendromu ise kişilerin yüz yüze olan çalışma yaşamında mesleklerinde kendilerini yetersiz hissetmeleri, duygusal yönden zayıflamaları, iş sorunlarına karşılık duyarsız olmaları ve kişisel başarı duygularının azalması şeklinde görülen psikolojik bir hastalıktır.

Sendrom Hastalığı Belirtileri ve Hakkında Bilgi

Sendrom hastalıklarının genel belirtileri bulunmamaktadır. Her sendrom hastalığı çeşidinin kendine özgü belirtileri elbette ki vardır.

Örneğin tükenmişlik sendromu çeşidinin belirtileri şöyle sıralanmaktadır:

Bedensel olarak tükenmişlik hissi

Duygusal olarak tükenmişlik hissi

Olumsuz düşünceler

Karamsarlık duygusu

Basit işleri yapamama hali

Azalmış mesleki öz güven eksikliği

Unutkanlık ve dalgınlık

Dikkat dağınıklığı, sürekli yorgunluk, bitkinlik, uykusuzluk

Kabızlık, ishal, kalp çarpıntısı, solunum güçlüğü

Bacak, sırt ve baş gibi vücudun belirli bölgelerinde ağrı

Aşırı empati sendromunun belirtileri arasında ilgili kişinin sürekli olarak başkalarının duygu ve düşünceleriyle ilgilenmesi yatmaktadır. Ayrıca bu durum aşırı odaklanma durumunu meydana getirmektedir. Bu kişilerin sürekli meşgul oldukları düşünceler başkaları ne der düşünceleridir.

Pazartesi sendromunun belirtisi ise genellikle pazar gecesi başlayarak pazartesi günü de devam eden ve salı günü geçen belirtilerdir. Yorgunluk, endişe, uyku hali, konsantrasyon eksikliği, stres, motivasyon eksikliği bu belirtilerdir.

Yabancı el sendromunun en belirgin belirtisi ise el organının bağımsız olarak hareket etmesi doğrultusunda kontrol edilememesidir. Bu el istemsizce hareket eder. Belirli bir hedefe yönelik görev ve eylemler gerçekleştirir. Farkında olmadan el hareket eder.

Bu ve bunlar gibi daha pek çok sendrom hastalığı çeşidinin hastalık türüne göre ayrı ayrı belirtileri bulunmaktadır.