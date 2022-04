Send 2. Ve 3. Hali Nedir? Send Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizcede göndermek anlamına gelen diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Address 2- Dispatch 3- Refer To 4- Pack off

Send 2. ve 3. Hali Nedir?



2. Hali - I sent - Ben gönderdim



3. Hali - I sent - Ben göndermiştim

Send Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- I sent your stuff to work, not home.

Eşyalarını eve değil iş yerine gönderdim.

2- I sent the staff home early today.

Bugün personelleri erkenden eve gönderdim.

3- We sent my father the photos we took last night.

Babama dün akşam çektiğimiz fotoğrafları yolladık.

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- I sent word to her two days ago.

Ona iki gün önce haber göndermiştim.

2- She sent me a three-page letter.

Bana üç sayfalık bir mektup göndermiş.

3- She sent back the watch I gave her.

Ona hediye ettiğim saati geri göndermiş.