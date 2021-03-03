Sen İşten Korkma İş Senden Korksun atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir işte başarılı olabilmek için cesaret ve azim oldukça önemlidir. Eğer bir kişi adım atacağı işi gözünde büyüterek bu işin altından kalkamayacağını düşünüp korkarsa, azmini kaybederek işte başarılı olamaz. Korkmak yerine işin üzerine cesaretle gidilmesi işi azimle birlikte başarıya ulaştıracaktır.

Sen İşten Korkma İş Senden Korksun Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişinin iradesinin karşısında herhangi bir zorluğun ayakta kalması mümkün değildir. Yeter ki kişi canla başla çalışarak işine gönül versin. Böyle bir kimse için yapacağı işlerdeki korku yenilmeli ve iş gözde büyütülmeden azimle çalışarak işini halletmelidirler.

Sen İşten Korkma İş Senden Korksun Atasözünün Kullanım Örneği

Annemin sen işten korkma iş senden korksun, demesiyle birlikte zorda olsa bir cesaretle işe başladım.