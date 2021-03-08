Sen Dost Kazan Düşman Ocağın Başından Çıkar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sen dost kazan düşman ocağın başından çıkar atasözü, düşman bulmanın kolay olduğu, önemli olanınsa dost kazanmak olduğu anlamına gelmektedir.

Sen Dost Kazan Düşman Ocağın Başından Çıkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsan yaşadığı çevrede dost kazanmaya çalışmalıdır. Çünkü insanların dost bulması zorken, düşman kazanması ise çok kolaydır. Eğer kendine bir düşman arıyorsan, annen bile sana ileride düşmanlık edebilecek bir kardeş doğurabilir. Dolayısıyla insanın birincil gayesi kendisine iyi dostlar edinmek olmalıdır.

Sen Dost Kazan Düşman Ocağın Başından Çıkar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kardeşin de olsa arkadaşın olsa fark etmez, sen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar.