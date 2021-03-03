Sen Ağa Ben Ağa Bu İneği Kim Sağa atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sen Ağa Ben Ağa Bu İneği Kim Sağa atasözünde belirtildiği gibi bir olay karşısında her iki kişide kendisini üstün görerek, işi yapmak istemediği takdirde bu sözün kullanımı için uygun bir ortam oluşabilir.

Sen Ağa Ben Ağa Bu İneği Kim Sağa Atasözünün Anlamı

Sen Ağa Ben Ağa Bu İneği Kim Sağa atasözü, herkesin kendi üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade eder. Herkes kendi üstüne düşen görevi yapmadığı takdir de karışıklık oluşacaktır. Kimse kendisini bir diğerinden üstün görmemeli ve kendi üstüne düşen görevi en iyi şekilde yapmalıdır.

Sen Ağa Ben Ağa Bu İneği Kim Sağa Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

İşler olduğu gibi duruyor, sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa, bir yerden başlamak lazım.