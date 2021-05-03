Semt Nedir Ve Ne Demek? Semt Tdk Sözlük Anlamı

Semt kelime anlamı olarak mahalle anlamasında kullanılmaktadır. Ama genel olarak semt aslında yaka anlamında kullanılmaktadır.

Semt Nedir ve Ne Demek?

Semt kelimesinin kökeni araştırılır ise Osmanlı devletine kadar gidilmesi doldukça normladır. Çünkü ilk olarak Osmanlı devletinde semt tabiri kullanılmıştır. Bu tabir daha çok Anadolu da olan ve genellikle birkaç ilçeyi kapsayan tabirler olmaktadır. Zaman içinde bu semt tabiri daha çok mahalle için kullanılan bir adlandırma olmuştur.

Son yıllarda semt kelimesinin kullanımı artmıştır. Günel olarak bugün Türkiye içinde binlerce semt bulunmaktadır. Ayrıca birçok birey ve birçok Anadolu kültünde semt kültürü meydana gelmiştir. Bu kültürün temel amacı dostane şekilde mahallenin yani semtin oldukça yakın şekilde oluşumları olmaktadır. Bugün bu kültürü devam ettiren birçok semt bulunmaktadır.

Semt TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Semt kelimesi Türk dil kurumu sözlüğüne göre bir tür mahalle veya diğer yaka olarak tanınmaktadır. Bugün semt adını tam manası ile taşıyana birkaç yer vardır. Fakat genel mana olarak semt kelimesi daha çok adres tariflerinde kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekir ise Ankara’da olan semtlerden birkaçı Altındağ, sıhhiye Kızılay gibi olmaktadır. Bunlar genel manada adresin bulunması için oldukça önemli olan alanlar olmaktadır. Son yıllarda semt anlayışı aha çok azalmasına rağmen küçük illerde hala bu kültür devam edilmektedir.