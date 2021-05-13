Sempozyum Nedir Ve Nasıl Yapılır? Sempozyum Özellikleri Ve Örnekleri

Sempozyum eski Türkçe'de "Bilgi Şöleni" olarak bilinmektedir. Sempozyumda alanında uzman kişiler bir araya gelerek belirlenen konu hakkında tartışmalarda bulunurlar. Bu sempozyumlardan da önemli çıkarımlar elde edilir.

Sempozyum nedir?

Sempozyum genel olarak bilgi şöleni olarak bilinmektedir. Buna göre belirlenen konu tüm yönleri ile ele alınır. Bu kapsamda da tartışma programı oluşturulur. Sempozyumda tartışan kişiler kendi alanlarında uzman olarak bilinirler. Sempozyum, tartışılacak konu hakkında alanında bilgi sahibi kişilerin bir araya gelerek tartışmalarıdır.

Sempozyumunun bilimsel açıdan karşılığı da bulunur. Sempozyumu diğer tüm tartışma türlerinden ayıran bazı özellikler bulunmaktadır. Bir konu bilimsel açıdan değerlendirildiği takdirde akademik tartışma konusu sunulur. Bu açıdan da kamuoyu bilgilendirilir. Sempozyum ise bu yönü ile farklılık göstermektedir.

Sempozyum Nasıl Yapılır?

Sempozyum yapılabilmesi için öncelikle bir konu belirlenmelidir. Tartışma konusu belirlendikten sonra tartışmanın başkanı seçilmeli. Belirlenen konu hakkında uzman olan kişiler de bir araya getirilir. Sempozyumda tartışma bittikten sonra sempozyumun başkanlığını yapan kişi konuyu kısaca özetleyebilir. Buna göre gelen sorular de belirlenir. Bu sorular ise sempozyum konuşmacıları tarafından yanıtlanmaktadır.

Öncelikle sempozyumu gerçekleştiren kişi mutlaka dinleyicileri karşılaması ile bilinir. Daha sonra sempozyum başkanı da dinleyicilere gerçekleştirilen sempozyumun amacı ve işleyişinden detaylı olarak bahseder. Sempozyum belli bölümlerden oluşur. Sempozyumda açılış konuşması da mutlaka yapılır.

Sempozyumun girişinde konuşmacılar dinleyicilere detaylı olarak tanıtılır. Bunun yanı sıra sempozyumdaki konuşmacılara da önceden belirlenmiş olan sorular aktarılır. Sempozyumda bulunan dinleyiciler mikrofonu aldıktan sonra söz haklarını kullanıp sorular sorabilirler. Özellikle soru ve cevap kısmı sempozyumun sonunda gerçekleşir. Sempozyum bu şekilde sona erer.

Sempozyum Özellikleri Nelerdir?

Belli konuların tartışıldığı sempozyumun bazı özellikleri bulunmaktadır. Buna göre sempozyumda bilimsel konular ele alınır. Bu belirlenen konu da farklı bakış açıları ile değerlendirmeye sunulur. Sempozyumda belirlenen konuyu tartışan konuşmacılar kendi alanlarında uzman kişilerden oluşur. Sempozyum mutlaka rahat ve sohbet havasında geçmektedir.

Sempozyumda kullanılan yazılı metinlerin bilimsel yazı olarak ele alınması önem taşır. Sempozyumu yöneten bir de başkan bulunur. Ayrıca sempozyumun birbirinden farklı oturumu da bulunmaktadır. Sempozyumda konuşmacılara 5 ve 20 dakika arasında konuşma süresi verilir. Konuşmacıların da bu süreyi aşmamaları beklenir. Sempozyum gerçekleşmeden önce sempozyum başkanı ve sempozyum konuşmacılar konu hakkında detaylı bir çalışma yaparlar. Bu sayede konu hakkında bilgiler de pekişecektir. Sempozyum bittikten sonra ise konuşmacılar tarafından anlatılanlar basın bülteni halinde basına sunulur.

Sempozyum Örnekleri Nelerdir?

Önemli ve gündemde olan bir konuyu aydınlatmak amacı ile sempozyumlar düzenlenir. Bu sempozyumlar önemli bir tartışma platformudur. Sempozyumun en önemli özelliği burada tartışılacak konunun mutlaka bilimsel olmasıdır. Bilim konusunda yapılan sempozyumda kendi alanında bilgili kişiler konuşmalar yapar ve fikirlerini farklı bakış açıları ile aktarırlar. Bilim ile ilgili bir konuda yapılan sempozyumda yaklaşık 2 bilim insanı, 1 araştırmacı, 1 sanatçı ve 1 yazar yer alır.

Toplumun farklı kesimlerini temsil eden bu kişiler aynı konu üzerinden tartışarak çeşitli çıkarımlarda bulunurlar. Bilimin önderliğinde belirlenen sempozyum konuları halk tarafından da daha anlaşılır olacak şekilde ele alınır. Dolayısı ile sempozyumun halk nezdinde de önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Sempozyumlarda birbirinden önemli konular ayrıntılı olarak ele alınır.