Semiyoloji nedir ve neyi inceler? Semiyoloji bilimi hakkında kısaca bilgiler

Semiyoloji, Yunancada modern anlamını bulunduran Semeion kelimesinden gelmektedir. Semiyoloji aynı zamanda mimari, sanat ve iletişim gibi alanlarda da yer almaktadır.

Semiyoloji Nedir ve Neyi İnceler?

Semiyolojinin bir diğer anlamı da göstergebilim demektir. Semiyoloji de göstergelerin üretilmesi ile birlikte yorumlanmasını da sağlar. Bu konuların sistematik bir şekilde incelenmesini sağlayan bilim dalına Semiyoloji denilmektedir.

Semiyoloji terimini ilk kullananlar ise Fransızlar olmuşlardır. Semiyoloji anlam, sosyoloji, psikanaliz ve dil bilimi gibi pek çok bilim dalından beslenir. Semiyolojinin beslendiği alanlar kültürel kodlar, gelenekler ve işaret sistemleri gibi detaylar olmuştur. Aynı zamanda Semiyoloji en fazla sanat, mimari ve iletişim alanlarında kullanılmıştır.

Semiyoloji Bilimi Hakkında Kısaca Bilgiler

Semiyoloji diğer bir ismi ile göstergebilimin temelini anlam oluşturmaktadır. Anlamı sağlayan her şey gösterge olarak adlandırılır. Göstergelerin ise birer kod olduğu ve bilişsel süreç içinde anlaşıldığı bilinmektedir. Bunlar da çeşitli kodlar ile birlikte diğerlerine aktarılır. Semiyolojinin anlamı da bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Semiyolojinin içeriğini anlam ile ilgili her şey oluşturmaktadır. Semiyoloji ile semiyotik birbirine karıştırılabiliyor. Özellikle göstergeyi inceleyen bilim alanına Semiyoloji denilmektedir. Semiyotik ise göstergenin anlama giden sürecini belirler. Türkiye'de Semiyoloji ve Semiyotik genellikle Göstergebilim adı altında toplanır. Bu iki alan birbirinden ayrılmaz gibi düşünülür. Avrupa ile Amerika'da ise Semiyotik ve Semiyoloji iki farklı alandır.

İnsanların birbiri ile anlaşmak için kullandıkları bütün sözler, anlamlar ve davranışlar gibi durumlar belli bir anlam taşır. Bu anlamın ise oluşturduğu alan Semiyoloji olmuştur. Aynı zamanda insanların insanlarla ve insanların doğa ile olan ilişkisi de gösterge bilimin konusu arasında yer alır. Semiyoloji genel itibari ile üç dala ayrılmıştır.

Bunların şu şekilde belirtilebilir;

Pragmatik: Simgeler ile simgeleri kullanan kişiler arasındaki tüm ilişkileri kapsar.

Sentaks: Formellik içinde bulunan simgelerdeki ilişkilerin ortaya konulmasıdır.

Semantik: Sembollerin, simgelerin ve bunlarla bağlantılı olan kişilerin tüm bağlantıları olarak bilinir.

Semiyolojinin içerisinde pratik şekilde bulunan alt dallar arasında pek çok çeşit bulunmaktadır. Biyosemiyoloji, biyoloji bilimdalı içerisinde bulunan işaret ve kodların anlamsal bütünlüğüdür. Aynı zamanda bilimsel biyoloji ile felsefi semiyoloji kavramları Biyosemiyoloji'yi oluşturmaktadır. Berimsel semiyoloji, bilgisayar ve insanlar ile olan karşılıklı bağlantıların incelenmesi ile oluşur.

Ürün semiyolojisi ise ortaya çıkan ürünlerin tasarım aşaması ile sonrasındaki durumunu inceler. Bunun yanı sıra hukuk ve semiyoloji, edebiyat semiyolojisi ve Antropoloji semiyolojisi gibi çeşitler de bulunmaktadır. Mühendislik semiyolojisi ise günümüzde en çok kullanılan alanlardan bir tanesidir. Sosyal semiyoloji ise toplumların kültürel yapıları, cemiyetler ve toplumsal manzaradan beslenir.

Türkiye ve Avrupa'da kentleşme yapısında şehirleşme semiyolojisi çok fazla kullanılmaktadır. Şehirleşme semiyolojisi genel olarak şehirlerdeki yapısallaşmalar ile imar alanlarında oldukça etkili olmaktadır. Vatandaşlar ile şehirler arasında ilişkide de Şehirleşme semiyolojisinin önemi büyüktür. Sanatsal alanda da semiyoloji dalına önem verilmektedir. Özellikle Tiyatro Semiyolojisi tiyatro ile ilgili tüm anlam ve ifadeleri ortaya koyar. Bunun yanı sıra Tiyatro Semiyolojisinin ana teoricilerinden bir tanesi de Keir Elam olarak bilinir. Aynı zamanda görsel işaretlerin anlamlandırılmasında Görsel Semiyoloji önemli rol oynar. Charles Sanders Peirce tarafından geliştirilen Enformasyon Teorisi Semiyolojisi işaretler ile enformasyon içeriğini incelemektedir.

Organizasyon semiyolojisi çeşitli organizasyonlarda enformasyon ile ilgili tüm değerlerin ortaya çıkışı ile ilgilenir. Özel, kamu kurum sektöründeki işletmelerde uygulanır.