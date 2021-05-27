Seminer nedir ve nasıl yapılır? Seminer hazırlama ve örnekleri

Seminer, bir konu üzerine dinleyicilere bilgi sağlamak için düzenlenen, tartışma ve soru sormaya imkan veren oturum ya da toplantıdır.

Seminer Nedir?

Seminer, bir yetkilinin yönetiminde bir topluluğa bilgi vermek için hazırlanan soru-cevap ve tartışma şeklinde gelişen toplantılara verilen genel isimdir. Yüksekokul ve üniversitelerde bir öğretim üyesi ya da akademisyenin öğrencilere yönelik çalışma, rapor ve tartışma sunma oturumu da seminer olarak adlandırılır. Seminerde genellikle bir konuda uzman olan yetkili kişi tarafından öğrencilere ya da dinleyicilere o konuya dair örneklerle birlikte açıklamalı bir sunum hazırlanır. Konuşma ya da sunum bitimindeyse dinleyicilerden gelen sorular cevaplanarak bir tartışma ortamı oluşturulur.

Seminer bazı durumlarda tek bir yetkili değil birden fazla yetkili tarafından ortak olarak düzenlenebilir. Bu durumda yetkililer bir konu üzerindeki bilgilerini hem birbirleriyle hem de dinleyici grubuyla paylaşırlar. Karşıt fikirlerin karşılıklı analizleri de yine bu oturumlarda gerçekleştirilir. Seminerde süre konunun derinliğine bağlı olarak değişebilir ve bazen başka oturumlara devam şeklinde bırakılabilir. Seminerler genellikle akademik özellik taşıyan oturumlardır.

Seminer Nasıl Yapılır?

Bir seminerin başarılı olması için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.

Seminer, sunum ya da toplantı şeklinde düzenlenebilir.

Seminerin ilgi görmesi için, seminer konusu hakkında yapılan gelişme ve ilerlemeleri yakından takip eden bilgili insanların seçilmesi gerekir. Böylelikle konu hakkındaki önemli bilgiler ilgili izleyicilerle paylaşılır.

Seminerde paylaşılan bilgilerin gerçeklikten çarpıtılmaması gerekir. Bütün bilgiler doğru ve gerçek olmalıdır.

Seminerde sunum yapacak kişinin sunuma önceden hazırlanması ve gerekli çalışmaları yapması gerekir. Seminerde kullanılacak slayt, görsel, belge ve fotoğraf gibi her türlü sunum aracının önceden hazırlanması şarttır.

Seminerin saygı çerçevesinde yapılması gerekir ve görgü kurallarına uyulmalıdır.

Seminerde ahlaksız sözlere yer verilmemelidir.

Seminer konusu hayatta yeri olan, ilgi çekici ve önemli bir konu olmalıdır.

Sunucun seminer sırasında jet, mimik ve diksiyonuna dikkat etmesi dinleyicilerin semineri iyi takip etmesini sağlamak açısından önemlidir.

Seminerin başlığı ve özeti konuya bağlı olacak şekilde belirlenmelidir.

Seminer Nasıl Hazırlanır?

Seminer hazırlama aşamasında uygulanması gereken bazı adımlar vardır. Bu adımlar seminerin başarılı olmasını ve dinleyiciler tarafından beğenilmesini sağlar.

İlk önce seminer konusu seçilir.

Konu hakkında bilgi kimseler belirlenir.

Bu kişilerle iletişim kurulur ve seminer tarihi, saati ve nerede yapılacağı belirlenir.

Seminerde sunum yapacak kişiler sunuma hazırlanmaya ve araştırma yapmaya başlarlar.

Seminerin konusu hakkında özet bir bilgi seyircilerle paylaşılır. Seminer hakkında bilgi önceki bir tarihte internet ortamından ve baskı yoluyla ilgili akademik okul ve üniversitelere gönderilir.

Seminer zamanı geldiğinde sunucu sunumu kısa bir hoşgeldin anonsu ve konuşmayla başlatır.

Sunucu esas konu hakkındaki bilgilerini görsel, dinletisel ya da istediği yollarla anlatmayı tercih edebilir. Sunum yapılırken soru almak istediğinde seyircilere bunun bilgisini verir ve seyircilerden söz hakkı almak isteyenler soru sorabilir. Sunucu soruları cevaplar.

Sunumun sonunda seminer konusunun önemi, değeri ve hayattaki işlevine yer verilir. Bu sayede konumun önemi vurgulanır.

Sunum sonunda seminerin düzenlenmesine katkı sağlayanlara ve dinleyicilere teşekkür edilir.

Sunucu seminerin konusunu tartışmaya açar. Böylelikle seminerin en önemli konularına tekrar değinir ve akıllarda kalan soruları cevaplar.