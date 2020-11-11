Sembolizm nedir? Simgecilik ne demek? Sembolizm sanat akımı kurucusu, örnekleri, eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi

Sembolizm, 19. yüzyılın ikinci döneminde parnasizme tepki olarak çıkarılan bir akım olma özelliğine sahiptir.

Sembolizm (Simgecilik) Nedir?

Genel bir tanımla açıklamak gerekirse, farklı anlamları barındıran ya da farklı öğeleri temsil eden çeşitli sembollerin kullanımıdır. Sembolizmin diğer adı ise simgecilik olarak adlandırılmaktadır. Sembolizme sanatta çoğunlukla resim, müzik ve edebiyat dallarında rastlanmaktadır. 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan ve diğer adıyla simgecilik olan bu akım realizmi net bir şekilde reddetmektedir. Parnesyenler insan duygularını önemsemeyip tamamen gerçekliliğe odaklanmıştır. Bunun üzerine sembolistler de duygulara, duygusallığa yönelim göstermiştir.

Sembolizm akımının savunucuları sembolistler, somut nesnelerin dış dünya ile arada ki bağı güçlendirip sağlamlaştırdığını düşünmektedir. Çevrenin insan üzerinde etkilerini çeşitli semboller ile beraber anlatmaya çalışmışlardır. Somuta karşı yönelim bu dönemin en büyük özelliğidir. Sanatta oluşum gösteren gerçekçilik, pozitivizm fikirlerinin insanın iç dünyasını sınırlandırıp daralttığını belirten sembolik sanatçılar, bu durumu reddedip insanın iç dünyasına, huzuruna, duygusuna ve hislerine yönelim göstermişlerdir.

Sembolistlerin düşüncelerine göre dış dünya içinde bulunan her insan çeşitli farklılıklarda algılanmaktadır. Sembolizmin ortaya çıkış süreci bu algı yoğunluğu sayesinde gerçekleşmektedir. Sembolizmin en çok yoğun olduğu sanat dalı arasında şiir gelmektedir. Şiir de bu akım kendini çok yoğun bir şekilde göstermektedir. Şiire bu kadar yoğunluk verilmesinin sebebi ise insanların hislerini bu yolla daha akıcı ve kolay bir şekilde anlatması olarak belirlenmiştir. Fransız şair Stéphane Mallarmé sembolizm akımın ilk ilkelerini oluşturan kişidir. Fakat Charles Baudelairein yazdığı sembolik şiirlerle ismini sembolizm ile özdeşleştiren kişi olmuştur.

Sembolist şairlerin isimleri ise;

- Charles Baudelaire (Akım öncüsü)

- Paul Valery

- Stéphane Mallarmé

- Paul Verlaine

- Arthur Rimbaud gibi önemli isimler öncü şairler olarak kabul edilmektedir.

Sembolizm Akımının Türk Edebiyatında ki Yeri Ve Önemi

Edebiyat-ı Cedide döneminde görülen sembolizmin ilk yazarı ve şairi Cenap Şehabettin'dir. Sembolizm akımının Türk edebiyatında sembolizmin en büyük temsilcisi ve tamamen sembolist yapısı ile bilinen Ahmet Haşim düz yazıları ve şiirleri ile bu alanda çok önemli bir isimdir.

Sembolizmin Bazı Özellikleri

- 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır.

- Oldukça ağır ve anlaşılması zor bir dil kullanılmıştır.

- Şiirde üzüntü, gün doğumu, gün batımı, karanlık gibi görüntüleri kullanmaktadırlar.

- Nesneler değiştirilerek anlatılmaktadır.

- Şiire duygu, his, hayal gibi kavramlar kazandırırlar. Kendilerinden önce yazılan tüm şiirlere karşı çıkmışlardır.

- Mecaz bir anlatımın yanı sıra sembolleri de kullanarak anlatım türü oluşturuldu.

- Sanat için sanat görüşü benimsendi.

- Şiir akımına yoğunluk verilmektedir. Ayrıca şiirde hislere önem verilmiştir

- Şiirde müziğe de önem verildi.

- Duyguların, dış dünyayı ancak olduğu gibi değil, onu değiştirip farklılaştırarak ulaştırılabileceği düşünüldü.

Sembolizm Sanat Akımı Kurucusu, Örnekleri, Eserleri ve Temsilcileri ​

Sembolizmin ilkelerini ve kuramını Stephen Mallarme hazırlamış, bildirgeyi ise Jean Moreas ortaya çıkarmıştır. Sembolizmin öncüsü ise bu akımın ortaya çıkmasından çok önce ürünler hazırlayan Charles Boudelaire'dir. Sembolizm akımının temsilcileri ise; Charles Baudelaire (şiir), Stéphane Mallarmé (şiir) , Puşkin, Maunce Maeterlinck (tiyatro), Paul Verlaine, Emile Verhaeren gibi isimlerdir. Charles Baudelaire Sone, Paul Verlaine Öyle Gök Mavi ve Şiir Sanatı, Carlos Schwabe Mezarcının Ölümü gibi eserler akımın en önemli örneklerini oluşturmaktadırlar.