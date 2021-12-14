Semavi ne demek, ne anlama gelir? Semavi kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Semavi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yüce

2- Tanrısal

3- Muazzam

4- Mükemmel

5- Ulu

6- Müteali

7- Aziz

8- Ekber

9- Bâlâ

10- Fevkalbeşer

11- Olağanüstü 12- Ekber

Semavi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sema sözcüğünden türetilen semavi kelimesi, gökle ilgili olan, göksel demektir. Bu kelime günümüzde daha çok Tanrı katından indirilen ve yüce olan manasında kullanılır. Üç din, semavi din olarak nitelendirilir. Bunlar sırasıyla İslam, Hristiyanlık ve Museviliktir. Kuran-ı Kerim, Tevrat, İncir ve Zebur ise semavi kitaplardır.

Semavi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Semavi kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Gökle ve uzayla ilgili olan

İkinci Anlamı: Tanrı katından yeryüzüne indirilen

Üçüncü Anlamı: Tüm kusurlardan ve eksiklerden münezzeh, insanüstü, yüce, refi, ulu.

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Semavi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Semavi dinlerin ortak özelliği tek Tanrılı dinler olmasıdır.''