Sema kelimesinin eş anlamlısı nedir? Semanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Sema kelimesi eş anlamlı sözcüğü ile beraber aynı zamanda anlamını ortaya çıkarmaktadır. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman belli bir eş anlamlı kelimesi olduğunu söylemek gerekmektedir. Bu doğrultuda yazılışları aynı okunuşları farklı olan sözcükler eş anlamlı olarak ifade edilmektedir.

Sema Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sema kelimesinin eş anlamlı karşılığı ‘gökyüzü’ olarak bilinmektedir. Bulutlu ya da bulutsuz her türlü hava koşulu karşısında gökyüzü aynı zamanda Sema olarak ifade edilmektedir. Bu konuda özellikle şiirlerde ve birçok farklı eserde Sema kelimesi daha fazla kullanılmaktadır. Ancak günlük yaşamda bu kelimenin eş anlamlısı olarak gökyüzü sözcüğü daha fazla öne çıkar.

Semanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu'na göre Sema kelimesinin eş anlamlısı gökyüzü olarak öne çıkar. Bu doğrultuda eş anlamlı kelimeyi cümle içerisinde amaca uygun kullanmak mümkün.

‘’Ellerimi gökyüzü doğru açtım ve yalvardım.’’

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‘’Bugün gökyüzü açık ve güneşli.’’

Bu şekilde eş anlamlı kelime yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi amaca uygun biçimde kullanılabilir. Tabii farklı yerlerde tek başına da aynı anlam üzerinden değerlendirilebilir.