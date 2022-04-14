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Sell 2. Ve 3. Hali Nedir? Sell Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Sell 2. Ve 3. Hali Nedir Sell Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Farklı ülkelerde konuşulan dillerde birçok fiil çeşidi bulunuyor. İngilizce dili günümüze çok ilgi gösterilen ve öğrenilmek istenen bir dildir. İngilizce dilinde sell sözcüğü pek çok kişi tarafından görülebiliyor. İngilizce yazılar içerisinde sell sözcüğünü gören kişiler, ikinci ve üçüncü zaman hallerini araştırabiliyor. Sell 2. ve 3. hali nedir? Sell fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümlelerle ilgili detayları derledik.

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 İngilizce dilinde kullanılan sell sözcüğü, satmak anlamına sahiptir. Türkçe dilinde satmak kelimesi, İngilizce dilinde sell olarak ifade ediliyor. Sell kelimesinin ikinci hali sold, üçüncü hali ise yine sold şeklinde ifade ediliyor. 

 Sell 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizce dilindeki sell kelimesinin ikinci ve üçüncü halinin ne olduğu merak ediliyor. İkinci ve üçüncü hali bir zaman kavramını belirten detaylardır. Sell sözcüğünün kullanılacağı cümlede ifade edilecek olan zaman oldukça önemlidir. 2. hali kullanılmak isteniyorsa, sold sözcüğüyle ifade edilmelidir. Üçüncü halinde ise belirtilecek olan zaman kavramına göre sold şeklinde kullanılması gerekiyor. 

 Sell Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 Her birey sell sözcüğünün nasıl kullanılması gerektiğini detaylı öğrenmek için, örnek cümleler araştırabiliyor. Örnek cümleler kişilerin daha kolay kavramasına yardımcı oluyor. Sell sözcüğü ikinci ve üçüncü zaman halleri için sold olarak kullanılıyor. Örnek cümleler şöyledir; 

Bread is sold by the dollars. 

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I will have sold my computer this time next year.

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