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Self Control ne demek? Self Control Türkçe'de ne anlama gelir

Self Control ne demek Self Control Türkçede ne anlama gelir

Self control sadece Türkçe anlamı ile değil aynı zamanda da genel anlamı ile de birçok alanda kullanılan bir terimdir. Sosyal ortamlarda önemli bir özellik olan özdenetim konusunu anlatmak için kullanılan kelimeleri ifade etmektedir. Self control ne demektir ve Türkçede self control ne anlama gelmektedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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  Self control diğer bir kullanımı ise kendini tutma, kendini kontrol etme ve kendine hakim olma anlamlarında kullanılmaktadır. 

 Self Control Ne Demektir? 

 Self control kelime manası olarak kendini kontrol etmek anlamına gelen bir kelime olmasının yanında kişinin öz denetim yapması anlamına gelmektedir. Sosyal alanlarda oldukça büyük öneme sahip olan öz denetim ve öz kontrol özelliği temel olarak psikolojik olarak insanın kendini hayat içerisinde kontrol edebilmesini ifade etmektedir. 

 Özellikle psikolojik olarak sıklıkla kullanılan self control kişinin kendini istekleri, arzuları için tutması ve kontrol etmesi gerektiğini ortaya koyduğu gibi aynı zaman da da kişinin öfkelendiği ve sinirlendiği durumlarda da kendine hakim olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin içerisinde bulunduğu durumlara kendilerine hakim olmalarını ve düşüncelerini ve duygularını hemen göstermemelerini ifade eden bir durumdur. 

 Self control bazı durumlarda öfke kontrolünü de ortaya çıkaran bir konudur. Özellikle öz denetim konusunda başarısız olan kişilerin göstermiş olduğu davranış biçimlerinden biri de öfke kontrolü sağlayamamak olmaktadır. Öz denetim kişinin hem kendisi hem de çevresiyle olumlu ilişkiler içinde olmasını amaçlamaktadır. 

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 Self Control Türkçede Ne Anlama Gelir? 

 Self control Türkçe olarak kişinin kendine dışarıdan bir gözle bakması ve kendini sosyal ortamlara denetlemesi ve kontrol etmesi anlamına gelmektedir. Self control yapabilmek için kişinin içinde bulunduğu topluluğun yapısını ve kurallar bütününü algılayarak bunlara uygun hareket etmesi gerekmektedir. 

 Öz denetim konularını içinde barındıran self control kelimeleri kişilerin sosyal alanlarda iletişimini arttırmak için en gerekli özellik olan empati yeteneğini de ortaya çıkaran bir konudur. Türkçeye sonradan dahil olan self control kelimeleri günlük hayatta sıklıkla kullanıldığı gibi özellikle bazı durumları engellemek için de kullanılmaktadır. Öz denetim ve öz kontrol konularını ifade etmek için genel olarak self control kelimesi kullanılmaktadır.

 

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