Seleksiyon Nedir Ve Kaça Ayrılır? Seleksiyon Türleri Hakkında Bilgi

Seleksiyon konusu, insanların büyük ilgisini çeken konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple seleksiyon hakkında bilgi edinmek pek çok insan için büyük bir önem taşıyabilmektedir. Konuyla alakalı bilgi edinmek isteyenlerin kaynak olarak kullandığı kanalların arasında ise internetin rolü oldukça büyük olmaktadır. Bu sebeple internette arayış içinde olanları bilgilendirmek adına konu hakkında detaylı bilgilerin verilmesi son derece önemlidir.

Seleksiyon Nedir ve Kaça Ayrılır?

Seleksiyon diğer bir tabiri ile seçilim, gelecek nesilleri üretmek amacı doğrultusunda kullanılacak genomların seçildiği genetik algoritma aşamasıdır. Seçilim süreci çoğunluklu olarak aşağıdaki gibi gerçekleşebilir:

Uygunluk değerleri doğrultusunda her bireyin uygunluk fonksiyonu hesaplanır ve normalize edilir. Burada ifade edilmiş olan normalize işlemi her bir bireyin sahip olduğu uygunluk değerinin nüfustaki uygunluk değerlerinin toplamına bölünmesi sonucunda elde edilir. Böylelikle nüfustaki bütün uygunluk değerlerinin toplamı 1 eder.

Nüfusta yerini alan bireyler uygunluk değerleri azalan şekilde sıralanmaktadır. Bir bireyin sahip olduğu uygunluk değeriyle önceki bütün bireylerin uygunluk değerleri toplamı durumunda olan birikmiş normalize uygunluk değeri hesaplanmaktadır. Son bireyin birikmiş durumdaki normalize uygunluk değerinin 1 olması gerekir. Eğer bu değer 1 değilse başlangıçtaki normalizasyon işleminde bir sorun söz konusu olmuştur.

Değeri 0 ile 1 arasındaki rastgele bir R sayısı seçilmektedir. Birikmiş olan normalize uygunluk değeri R 'den büyük olan ilk birey seçilmektedir. Bu seçme işleminin yeterli sayıda birey seçilinceye kadar tekrarlanması ile gerçekleştirilen yönteme oransal uygunluk seçilimi yahut rulet tekerleği seçilimi denilmektedir.

Hayali olan bir rulet tekerleği üzerinde yer alan her bireyin sahip olduğu uygunluk değerine oranla yer kaplayacağı bir düzenek tasavvur edilmektedir. Hayali rulet tekerleğinin her dönüşü esnasında ibrenin denk geldiği birey seçilir. Seçilen bireyin rulet tekerleği üzerinde kaplamış olduğu alan (uygunluk değeri) ne kadar büyük olursa seçilme olasılığı da o kadar fazladır.

Eğer bir ibre ve çok defa döndürülen bir düzenek yerine, eşit aralıklar ile yerleştirilmiş olan çok sayıda ibre ve bir defa dönüş içeren bir düzenek tasavvur edilmesi durumunda, bu yönteme rastgele genel örnekleme adı verilir. Nüfustan rastgele seçilmiş olan bireyler arasında birkaç turnuva düzenlenmesi söz konusu olup her turnuvanın kazananı seçilir ve başvurulan bu yönteme turnuva seçilimi adı verilir.

Uygulanan bu yöntemlerin yanı sıra yalnızca uygunluk değeri bir eşik değerinden daha yüksek düzeyde olan bireylerin dahil olabildiği seçilim yöntemleri de bulunmaktadır. Elitist seçilim ise en iyi uygunluk değerine sahip durumda olan sınırlı sayıdaki bireylerin çaprazlama ve mutasyon işlemlerine dahil edilme işleminden sonraki nesillere doğrudan aktarılması stratejisidir. Seleksiyon yapay ve doğal seleksiyon olarak ikiye ayrılmaktadır.

Seleksiyon Türleri Hakkında Bilgi

Seleksiyon kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; yapay ve doğal seleksiyon şeklinde ifade edilmektedir. Her iki süreç de nesiller gelip geçerken genetik değişikliklerle neticelense de, ikisi farklı şeyler olmaktadır. Yapay seleksiyon (seçilim), yani seçimli üretim ise insanların ilgileri kapsamında yönlendirilir. Doğal seleksiyon (seçilim), hayatta kalmayı ve üremeyi etkileyen çevresel faktörlere bağlı olarak gerçekleşir. Buna göre:

Yapay Seleksiyon (Seçilim): insanlar tarafından yetiştirilmiş olan hayvan ve bitkilerin belirli özelliklerde olmasının sağlanması amacı doğrultusunda sonraki gelecek nesillere aktarılması istenmekte olan özelliklerin, aktarılma olasılığını arttırma amacıyla kullanılır.

Doğal Seleksiyon (Seçilim): Doğal seleksiyon evrim teorisinin sahip olduğu en önemli kavramlarından biridir. Bu teori doğrultusunda, sadece çevre ve iklim koşullarına uyum sağlayan güçlü canlı türleri

hayatta kalabilir. Adaptasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamlayamayan canlı türleri ise elenir ve yok olurlar.