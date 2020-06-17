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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 17.06.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

Selçuk’tan maske esnekliği

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Selçuk’tan maske esnekliği
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "LGS’de Bilim Kurulu’nun önerdiği şekilde sınav esnasında öğrencilerimiz isterlerse maskelerini çıkarabilirler" sözünü yineledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda akıllara takılan maske kullanımı konusunda açıklamalarını yineleyerek sosyal medya hesabından öğrenci ve ailelerine "Sınav esnasında maske koşullara uyularak çıkartılabilecek" duyurusunu tekrarladı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
“Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu’nun önerdiği şekilde ‘sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği’ yönündedir”

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