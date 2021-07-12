Selçuk ve Yalçın’dan ‘telafi’ maçı

Beşiktaş Spor Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde, 8 milyon öğrencinin katılımı ve 500 bine yakın etkinlikle son hız devam ettirdiği ‘Telafide Ben de Varım’ programına destek vereceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne konuk olup, Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcular Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Emre Bilgin ve öğrencilerle bir araya geldi. Sporun çocukların hem zekâ hem de duygusal gelişimi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, bu nedenle “Telafide Ben de Varım” programında yüzlerce sportif etkinliğe yer verildiğini belirtti.









06 NUMARALI FORMA

Sergen Yalçın da telafi etkinlikleri için ne destek gerekiyorsa vermeye hazır olduklarını vurguladı. Ardından Bakan Selçuk ve Sergen Yalçın, “Telafide Ben de Varım” tişörtleriyle yeşil sahaya çıktı. Isınma hareketlerinin ardından Selçuk, öğrencilerle futbol oynayıp sohbet etti. “Salgında çocukların yarım kalan teneffüsleri, aktiviteleri gibi tişörtlerdeki yarım kalpleri de ellerimizle tamamlıyoruz” diyen Bakan Selçuk, futbolcular ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Sergen Yalçın, Bakan Selçuk’a 06 numaralı Ziya Selçuk yazılı Beşiktaş forması hediye etti.



