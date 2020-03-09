Selçuk Pehlivanoğlu, yeniden TED Başkanı oldu

TÜRK Eğitim Derneği'nin (TED), 72’nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Genel Başkan Selçuk Pehlivanoğlu, yeniden başkan seçildi. TED Üniversitesi’nin (TEDÜ) ev sahipliği yaptığı kurula, dernek üyeleri ve mezunlar ile çok sayıda davetli katıldı.

İlköğretimini TED Ankara Koleji, yükseköğretimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nde tamamlayan Pehlivanoğlu, 2003'ten bu yana TED’in Genel Başkanlığı’nı yürütüyor. Sivil toplum olmanın ağır bir sorumluluk olduğunu söyleyen Pehlivanoğlu, "Biz gençlere doğru rol model olmak hedefindeyiz. Milli değerlerimize sahip çıkarak, gençliğin nitelikli eğitimi için üç temel ilkeye inanırız. Maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı öğrencilere destek vermek, dünya standardında eğitim veren okullar açarak, özgüven sahibi gençler yetiştirmek, eğitim politikalarına yön verecek bilimsel çalışmalar yapmak" dedi.

TED yeni yönetiminin isimleri ise, şöyle:

- Sinan Selçuk Pehlivanoğlu,

- Eda Aslı Özdemir,

- Fadime Banu Konuksay,

- Gürkan Gençler,

- Halil Önder Aytekin,

- Naz Dicle Balkan Gürses,

- Özge Sultan Tulu,

- Sami Türkoğlu,

- Sinan Selçuk Börekçi,

- Tacettin Hakan Büyükhanlı.