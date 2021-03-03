Sel İle Gelen Yel İle Gider atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Çoğu atasözü günlük yaşamda sıklıkla kullanılır ve çoğu insan tarafından da bilinir. Bazıları ise çok sık kullanılmadığı için az kişi tarafından bilinmektedir. Sel ile gelen yel ile gider atasözü ise günlük yaşamda sıklıkla duyduğumuz atasözlerinden bir tanesidir. Yazımızda sel ile gelen yel ile gider atasözünün anlamı nedir, sel ile gelen yel ile gider atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? Tüm detayları sizler için derledik.
Bazı şeylerin kalıcı olması için emek vermek gerekir. Emek vermediğiniz hiçbir şey yanınızda uzun süre kalmayacaktır. Zaten insanlar emek vermedikleri şeylere çok fazla değer de vermezler. Bu şekilde hayatımıza girmiş olan olaylar ya da olgular aynı hızla hayatımızdan çıkarlar.
Sel İle Gelen Yel İle Gider Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Kolay yoldan elde edilen para hızlı bir şekilde hayatımızdan çıkar. Çünkü bir şeye emek vermediyseniz onu gözden çıkarmanız da kolay olur. Bu durum yalnızca maddiyat için geçerli değildir. Duygusal ilişkilerimizde ve arkadaş ilişkilerimizde de durum bu şekildedir. Yani sel ile gelen yel ile gider.
Sel İle Gelen Yel İle Gider Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Hızlı başlayan ilişkileri hızlı bir şekilde bitti. Boşuna dememişler sel ile gelen yel ile gider diye.