Sel İle Gelen Yel İle Gider atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı şeylerin kalıcı olması için emek vermek gerekir. Emek vermediğiniz hiçbir şey yanınızda uzun süre kalmayacaktır. Zaten insanlar emek vermedikleri şeylere çok fazla değer de vermezler. Bu şekilde hayatımıza girmiş olan olaylar ya da olgular aynı hızla hayatımızdan çıkarlar.

Sel İle Gelen Yel İle Gider Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kolay yoldan elde edilen para hızlı bir şekilde hayatımızdan çıkar. Çünkü bir şeye emek vermediyseniz onu gözden çıkarmanız da kolay olur. Bu durum yalnızca maddiyat için geçerli değildir. Duygusal ilişkilerimizde ve arkadaş ilişkilerimizde de durum bu şekildedir. Yani sel ile gelen yel ile gider.

Sel İle Gelen Yel İle Gider Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Hızlı başlayan ilişkileri hızlı bir şekilde bitti. Boşuna dememişler sel ile gelen yel ile gider diye.