Sel Gider Kum Kalır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sel Arapça kökenli bir kelime olup, dilimize Arapçadan geçerek yerleşmiştir. Taşkın su, yoğunluk, kalabalık, iz bırakan bir davranış kelimenin TDK sözlüğündeki karşılığıdır.

Sel Gider Kum Kalır Atasözünün Anlamı

Günümüzde bu atasözü hala yaygın şekilde kullanılmaktadır. Burada anlatılmak istenen sel evet güçlüdür ama sel suları bir zaman sonra geri çekilir. Ardında sadece beraberinde bıraktığı kumlar kalır. Büyük olaylar etkiler gelir geçer. Bu etkilere kapılmamak her zaman sizinle birlikte olacak olgu, kişilere değer vermek gerekir. Çok güçlü bile olsa sel sonunda çekilir. Kalan yine kumdur. Sel güçlü ve gelip geçici bir unsurdur. Hayatta da böyledir. Değer görmesi gereken gelip geçici olan değil kalıcı olandır. Burada kalanın, her zaman olanın değerini bilmenin önemi vurgulanır.

Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Atasözünü örnek cümlelerle inceleyerek anlamı daha iyi kavranabilir. Bu nedenle sizin için atasözünün örnek cümle içinde kullanımı (TDK) nasıl olduğunu inceledik.