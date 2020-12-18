Sekreter nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Sekreter olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sekreterlik görevini yapan kişiler, üstlendikleri sorumluluklar nedeniyle çalışma hayatının çok önemli bir parçasını oluştururlar.

Sekreter Nedir?

Sekreter, bünyesinde çalışmakta olduğu bir şirket yahut yönetici için temel nitelikteki büro, organizasyon ve ofis sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getiren bireye verilen mesleki bir unvandır. Sekreter, çalışmakta olduğu ofis yahut büroya gelen insanlara profesyonel nitelikte bir karşılama sunarak bağlı olduğu şirket yahut kişinin iş imajını yansıtan kişidir.

Sekreter Ne İş Yapar?

Sekreter, bir çalışma ekibinin parçası yahut bireysel olarak profesyonel kişilere idari destek sağlama görevini üstlenir. Bu noktada sekreterin üstlenmiş olduğu rol, parçası olduğu sektöre, işverenin konumuna ve omuzlamış olduğu sorumluluk düzeylerine göre farklılıklar barındırmaktadır.

Sekreter Nasıl Olunur?

Sekreter olmak isteyen kişilerin üniversitelerin, iki yıllık ‘Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı’ önlisans bölümlerinden mezun olması ve bunun neticesinde de sekreter unvanına hak kazanması gerekmektedir. Böyle bir süreci sorunsuz tamamlayan kişiler sekreter olma imkanına erişme hakkına sahip olurlar.

Sekreter Olma Şartları Nelerdir?

Her unvanda olduğu gibi sekreter unvanına sahip olmak içinde kişilerin sahip olması gereken bazı şartların varlığı söz konusudur. Bu şartlardan bazılarını ise şu şekilde listelemek mümkündür;

- Çok kuvvetli bir insan ilişkileri becerisine sahip olmak

- Disiplin sahibi olmak,

- Sabırlı olmak,

- Ayrıntılara dikkate etmek,

- Proaktif olmak ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olmak,

- İş ve zaman yönetimi becerisine sahip olmak,

- Esnek olmak,

- Son teslim tarihine riayet etmek,

- Güçlü bir sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,

- Microsoft Office Suite programlarını iyi kullanabilmek,

- Çelişen talepleri yönetme becerisine sahip olmak,

- Kendisine verilen görevleri ve iş yükünü önceliklendirme becerisine sahip olmak,

- Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek nitelikte olmak,

- Gerçekleştireceği çalışmalarını asgari denetimle gerçekleştirebileceği motivasyona sahip olmak,

- Erkek sekreter adayları için askerlik yükümlülüğünün bulunmuyor olması yahut gerekmektedir. Yahut da askeri görevini tamamlamış, tecil ettirmiş yahut muaf olması gerekir.

Sekreter'in Görevleri Nelerdir?

Sekreterin genel görev tanımı şu başlıklar altında listelenebilir;

- Fatura ve giderleri kaydetmek veya işlemek,

- Günlük iş raporu tutmak,

- Çağrıları cevaplamak, gelen mesajları not almak ve yazışmaları yönetmek,

- Yeni prosedürleri ve idari sistem değişikliklerini uygulamak,

- Randevuları ayarlamak,

- İş yükünü önceliklendirmek,

- Müşteri bilgileri gizliliğini korumak.

- Müşterileri kabul etmek ve ilgili birimlere doğru şekilde yönlendirmek,

- Toplantı tarihlerini düzenlemek ve taraflara hatırlatmak,

- Seyahat planlamalarını yapmak,

- İlgili kuruluşlar ve müşterilerle iletişim kurmak,

- Stok durumunu kontrol etmek ve bu doğrultuda ofis malzemeleri envanterini tutmak; gereksinimi söz konusu olan malzemeleri öngörmek; sarf malzemesi siparişlerini zamanında vermek ve süreci hızlandırmak; sarf malzemelerinin alınmış olduğunu doğrulamak,

Sekreter Maaşları Ne Kadar?

Sekreter unvanına sahip kişilerin maaşları hakkındaki bilgiler şu şekilde verilebilir;

- En Düşük Sekreter Maaşı; 2.370 TL.

- En Yüksek Sekreter Maaşı; 3.090 TL.

- Ortalama Sekreter Maaşı; 2. 620 TL.

Sekreter İçin İş İmkanları Nelerdir?

Sekreterler için çok fazla çok fazla iş imkanı sunulan seçeneğin varlığı söz konusudur. Bu seçeneklerden bazılarına örnek vermek gerekirse bunlar;

- Bürolar,

- Ofisler

- Çeşitli kurum ve kuruluşlardır.