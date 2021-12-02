Şekil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şeklin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Haberin Devamı

Şekil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şekil kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte sıraladık.

Şekil kelimesi örnek cümleler:

1- Olaylar şimdi kafamda şekillenmeye başladı.

2- İnsanlara bu şekilde davranman onların üzülmesine neden olur.

3- Onları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık.

Şekil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Biçim:

Eski Türkçe bir sözcük olan biçim, şekil ile eş anlamlıdır.

2- Suret:

Suret, hem bir şeyin dış görünüşü hem de suret anlamına gelir.

3- Tarz:

Dilimize Arapçadan geçen tarz kelimesinin ilk anlamı üslup ve yöntemdir. Bu kelime mecazen şekil manasına gelir.

4- Eşkal:

Şekil kelimesinin çoğulu olan eşkal, günümüzde daha çok suret ve resim manasında kullanılır.

Şekil Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Kaba bir biçimde barışma teklifimi reddetti.

Haberin Devamı

2- Portrelere yeni suretler kazandırmak resim çizmenin en keyifli yanlarından biri.

3- Kimse kendisinden bu tarz bir açıklama beklemiyordu.

4- Şüphelinin eşkalini belirlediniz mi?