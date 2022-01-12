Şekerli su elektriği iletir mi? Şekerli su elektrik akımını neden iletmez

Haberin Devamı

Şekerli su, elektrik iletkenliği hakkında yapılan deneylerde sık sık yer alır. Şekerli suyla birlikte tuzlu su da bu deneylerde yer alabilmektedir.

Şekerli Su Elektriği İletir mi?

Su ve şekerin karıştırılmasıyla elde edilen şekerli su başka hiçbir madde içermiyorsa elektriği iletmez. Yeterli özelliklere ve iyonlara sahip olmadığından dolayı tamamen yalıtkandır. Elektrikle ilgili yaşanan sorunlarda cihazların veya insanların korunması için şekerli saf sudan yardım alınabilmektedir.

Şekerli Su Elektrik Akımını Neden İletmez?

Şeker iyonlarına ayrılabilen ve artı eksi yüklere sahip olan bir madde değildir. Suyun içinde erise bile tamamen ayrışmayacağından dolayı elektrik iletimini yapacak yüklere sahip değildir. Bu nedenle şekerli suya verilen elektrik akımı moleküller arasında bağ kuramaz ve elektriği iletemez. Ancak şekerin yanına iyon oluşturabilecek başka maddeler eklenirse iletken hale gelebilir.