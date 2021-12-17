Şekerin suda çözünmesi fiziksel mi kimyasal mı ve neden?

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Maddeler ve çözeltiler bazı durumlarda bağlı olarak fiziksel ya da kimyasal çözünme süreci gösterir. Bu süreçleri birbirinden ayırmak öneri öğrenciler içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Şekerin Suda Çözünmesi Fiziksel mi Kimyasal mı?

Donma, buharlaşma, erime, yoğuşma ve kaynama ile beraber çözünme gibi olaylar fiziksel olarak öne çıkar. Bu kategoride yer alan şekerin suda çözünmesi ise, buna paralel olarak fiziksel bir etkidir. Yani daha doğrusu şekerin suda çözünmesi fiziksel bir olay olarak ifade edilir. Sadece şekeri değil aynı zamanda tuzunda yine suda çözünmesi fiziksel bir olay şeklinde öne çıkar.

Şekerin Suda Çözünmesi Neden Fizikseldir?

Genel olarak buharlaşma fiziksel bir olay olarak bu konuda öne çıkar. Aynı şekilde eğer şekerli su içerisinde suyu buharlaştırmak gerekirse o vakit geriye şeker kalır. Bu da demek oluyor ki şekerin suda çözünmesi fiziksel bir unsur olarak öne çıkar. Kimyasal durum bize bambaşka bir unsurdur ve reaksiyon ile beraber meydana gelir. Ancak kimyasal reaksiyon yerine daha çok fiziksel bir ayrışma ile beraber şekerin suda çözünmesi ortaya çıkar.