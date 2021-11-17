Sekerat nedir, sekeratta olmak ne demek? Sekerat anında neler olur?

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Sekerat kelimesi, insanı kendinden geçiren hal olarak bilinmekte olan bir kelimedir. İslamiyet’te sekerat kelimesi sıklıkla kullanılan bir kelime olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda sekerat sarhoşluk hali olarak da bilinmektedir. Sekerat genel anlamı ile ölüm anında gerçekleşmekte olan ve kişinin ruhunu teslim etmesi sırasında yaşadıkları olarak da ifade edilebilir. Her kişinin ölüm anında yaşayacağı Sekeratü'l-Mevt farklı olmaktadır. Bazı kişiler ölüm anında çok fazla acı çekebilir veya daha hafif bir şekilde gerçekleşmesi de mümlü olmaktadır.

Sekerat Nedir, Sekeratta Olmak Ne Demek?

Sekerat kelimesi İslam dininde karşınıza çıkabilecek bir kelime olarak ifade edilebilir. Sekerat kelimesi ölüm anı sarhoşluğunu ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Sekaret kelimesi Türk Dil Kurumuna göre, ölüm durumunda manasına gelmekte olan bir kelimedir.

Sekeratta olmak şeklinde de kullanılan kelimenin, kişinin aklına erişim sağlayamaması ve bir sarhoşluk halinde bulunması şeklinde ifade edilmektedir. Kişinin ölüm anında yaşayacağı sıkıntıları ifade etmek için de kullanılan bir terim olduğunu söylemek mümkündür. Sekeratta olmak kişinin aklını kullanamayacağı bir sarhoşluğun içerisinde olacağını ifade etmektedir. Ölüm anında hissedilen bir durumdur.

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Sekerat Anında Neler Olur?

İslam dininde sekerat kelimesi ile ölüm anında çekilecek olan acılara bağlı olarak bir baygınlık geçirilmesi durumu ifade edilmektedir. Sekaret-ı mevt kelimesinin kısaltması olarak sekerat kelimesi kullanılmaktadır. Sekerat ölüm anında gerçekleşmekte olan bir baygınlık hali olarak ifade edilebilir. Sekr kelimesi kişinin aklını kullanamaması ve aklıyla arasına giren bir engel şeklinde tanımlanmaktadır.

Sekerat anında kişinin dalgınlık, acı, gazap, elem ve aşk gibi etkenlerden ötürü çektiği ıstırap ve baygınlıklar ifade edilmektedir. Sekerat insanın ölüm anında çektiği acıyı ifade etmektedir. Sekerat anı kişinin ölümüne delalet eden ölüm baygınlığı şeklinde ifade edilebilir. Ölüm anında kişinin yaşayacağı durum sekerat şeklinde belirtilebilir.

Sekaret-ı mevt olarak bilinmekte olan ölüm baygınlığı ve ölüm zahmeti birçok hadiste de yer almaktadır. Ölüm sırasında yaşanacak olan sekerat kişinin yaşayacağı baygınlığı ifade etmek için kullanılmaktadır. Sekerat ölüm anında gerçekleşmektedir. Kişiye göre ise ölüm anında ve ruhun teslim edilmesi sırasında çekilen acıda farklılıklar meydana gelebilmektedir.

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Sekeratü'l-Mevt

Sekeratü'l-Mevt, Kuran-ı Kerim de yer alan bir terim olarak bilinmektedir. Ruhun cesetten ayrılışı ile ölüm gerçekleşmektedir. Ölüm sırasında ise çekilen acılar sekerat ile ifade edilmektedir. Hadislerde de belirtildiği üzere ölümün sekeratının olduğunu söylemek mümkündür. Ölüm zahmeti ve ölüm baygınlığı olarak bilinmekte olan sekerat ölüm anında gerçekleşeceği söylenilen bir durumdur.

Sekerat anında kişinin aklına erişim sağlayamaması ve çekeceği acı ifade edilmektedir. Ölüm sırasında yaşanacak olan baygınlık durumu da sekerat olarak ifade edilmektedir. Allah'ın Salih kullarının yaşayacağı Sekeratü'l-Mevt de bazı durumlarda şiddetli olabilmektedir. Sabretmeleri ile Allah katında derecelerinin artacağı söylenmektedir.

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Allah Teala, günahlarını bağışlamak istediği kişilerin günahlarına kefaret olması için sekerat anının şiddetli olmasını sağlamaktadır. Her kişinin sekerat anı aynı olmamaktadır. Bazı kişiler ruhlarını kolay bir şekilde teslim ederken bazı kişiler için ise bu durum oldukça zorlayıcı bir şekilde gerçekleşmektedir. Sekerat kısaca ölüm anında gerçekleşmekte olan bir durumdur.