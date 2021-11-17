Sekerat nedir, sekeratta olmak ne demek? Sekerat anında neler olur?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler İşte muhtemel rakiplerimiz...Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler! İşte muhtemel rakiplerimiz...#A Milli Takım
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Timedan korkunç iddia... Putin planı sızdıTime'dan korkunç iddia... Putin planı sızdı!#Rusya
Milli Takım geriden gelip kazandı Play-off bileti bizim...Milli Takım geriden gelip kazandı! Play-off bileti bizim...#Karadağ
Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olurSoylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olur#Süleyman Soylu
Stefan Kuntztan flaş açıklama Play-offta o iki takımı istemiyorumStefan Kuntz'tan flaş açıklama! 'Play-off'ta o iki takımı istemiyorum'#Stefan Kuntz
İlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizerden önemli adımİlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizer'den önemli adım!#Pfizer
Kovid-19da son durum... Bakan Kocadan kapalı mekân ve kalabalık aile uyarılarıKovid-19'da son durum... Bakan Koca'dan "kapalı mekân" ve "kalabalık aile" uyarıları#Koronavirüs
Türk şiirinin yaşayan efsanesiydi... Sezai Karakoç hayatını kaybettiTürk şiirinin yaşayan efsanesiydi... Sezai Karakoç hayatını kaybetti#Sezai Karakoç
Bakan Akardan kimyasal silah iddiasına net yanıtBakan Akar'dan 'kimyasal silah' iddiasına net yanıt!#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Erdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdirErdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdir #Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pjanicin fotoğrafı ülkeyi karıştırdı Kadro dışı kararı...Pjanic'in fotoğrafı ülkeyi karıştırdı! Kadro dışı kararı...#Miralem Pjanic
İsrailli çift tutuklanmıştı Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var'İsrailli çift' tutuklanmıştı! Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var#Terörle Mücadele
Antalyada vahşet Daha 3 aylıktı... Dövülerek öldürüldüAntalya'da vahşet! Daha 3 aylıktı... Dövülerek öldürüldü#ANTALYA
Sitede akılalmaz iddia Otoparkta sıfır araçları görünce şoke oldularSitede akılalmaz iddia! Otoparkta 'sıfır' araçları görünce şoke oldular#İstanbul
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Sekerat nedir, sekeratta olmak ne demek? Sekerat anında neler olur?

#Sekerat#Ruh#Ceset
Sekerat nedir, sekeratta olmak ne demek Sekerat anında neler olur

Sekerat kelimesi çok sık olarak kullanılan bir kelime değildir. Son zamanlarda sıklıkla duyulmaya başlanan sekerat kelimesinin ne için kullanıldığını birçok kişi merak etmektedir. Sekaret kelimesini duyduğunuz zaman daha detaylı bir şekilde bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Sekerat nedir, sekeratta olmak ne demek? Sekerat anında neler olur? Sekerat kelimesiyle ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Haberin Devamı

Sekerat kelimesi, insanı kendinden geçiren hal olarak bilinmekte olan bir kelimedir. İslamiyet’te sekerat kelimesi sıklıkla kullanılan bir kelime olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda sekerat sarhoşluk hali olarak da bilinmektedir. Sekerat genel anlamı ile ölüm anında gerçekleşmekte olan ve kişinin ruhunu teslim etmesi sırasında yaşadıkları olarak da ifade edilebilir. Her kişinin ölüm anında yaşayacağı Sekeratü'l-Mevt farklı olmaktadır. Bazı kişiler ölüm anında çok fazla acı çekebilir veya daha hafif bir şekilde gerçekleşmesi de mümlü olmaktadır.

 Sekerat Nedir, Sekeratta Olmak Ne Demek?

 Sekerat kelimesi İslam dininde karşınıza çıkabilecek bir kelime olarak ifade edilebilir. Sekerat kelimesi ölüm anı sarhoşluğunu ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Sekaret kelimesi Türk Dil Kurumuna göre, ölüm durumunda manasına gelmekte olan bir kelimedir.

 Sekeratta olmak şeklinde de kullanılan kelimenin, kişinin aklına erişim sağlayamaması ve bir sarhoşluk halinde bulunması şeklinde ifade edilmektedir. Kişinin ölüm anında yaşayacağı sıkıntıları ifade etmek için de kullanılan bir terim olduğunu söylemek mümkündür. Sekeratta olmak kişinin aklını kullanamayacağı bir sarhoşluğun içerisinde olacağını ifade etmektedir. Ölüm anında hissedilen bir durumdur.

Haberin Devamı

 Sekerat Anında Neler Olur?

 İslam dininde sekerat kelimesi ile ölüm anında çekilecek olan acılara bağlı olarak bir baygınlık geçirilmesi durumu ifade edilmektedir. Sekaret-ı mevt kelimesinin kısaltması olarak sekerat kelimesi kullanılmaktadır. Sekerat ölüm anında gerçekleşmekte olan bir baygınlık hali olarak ifade edilebilir. Sekr kelimesi kişinin aklını kullanamaması ve aklıyla arasına giren bir engel şeklinde tanımlanmaktadır.

 Sekerat anında kişinin dalgınlık, acı, gazap, elem ve aşk gibi etkenlerden ötürü çektiği ıstırap ve baygınlıklar ifade edilmektedir. Sekerat insanın ölüm anında çektiği acıyı ifade etmektedir. Sekerat anı kişinin ölümüne delalet eden ölüm baygınlığı şeklinde ifade edilebilir. Ölüm anında kişinin yaşayacağı durum sekerat şeklinde belirtilebilir.

 Sekaret-ı mevt olarak bilinmekte olan ölüm baygınlığı ve ölüm zahmeti birçok hadiste de yer almaktadır. Ölüm sırasında yaşanacak olan sekerat kişinin yaşayacağı baygınlığı ifade etmek için kullanılmaktadır. Sekerat ölüm anında gerçekleşmektedir. Kişiye göre ise ölüm anında ve ruhun teslim edilmesi sırasında çekilen acıda farklılıklar meydana gelebilmektedir.

Haberin Devamı

 Sekeratü'l-Mevt

 Sekeratü'l-Mevt, Kuran-ı Kerim de yer alan bir terim olarak bilinmektedir. Ruhun cesetten ayrılışı ile ölüm gerçekleşmektedir. Ölüm sırasında ise çekilen acılar sekerat ile ifade edilmektedir. Hadislerde de belirtildiği üzere ölümün sekeratının olduğunu söylemek mümkündür. Ölüm zahmeti ve ölüm baygınlığı olarak bilinmekte olan sekerat ölüm anında gerçekleşeceği söylenilen bir durumdur.

 Sekerat anında kişinin aklına erişim sağlayamaması ve çekeceği acı ifade edilmektedir. Ölüm sırasında yaşanacak olan baygınlık durumu da sekerat olarak ifade edilmektedir. Allah'ın Salih kullarının yaşayacağı Sekeratü'l-Mevt de bazı durumlarda şiddetli olabilmektedir. Sabretmeleri ile Allah katında derecelerinin artacağı söylenmektedir.

Haberin Devamı

 Allah Teala, günahlarını bağışlamak istediği kişilerin günahlarına kefaret olması için sekerat anının şiddetli olmasını sağlamaktadır. Her kişinin sekerat anı aynı olmamaktadır. Bazı kişiler ruhlarını kolay bir şekilde teslim ederken bazı kişiler için ise bu durum oldukça zorlayıcı bir şekilde gerçekleşmektedir. Sekerat kısaca ölüm anında gerçekleşmekte olan bir durumdur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sekerat#Ruh#Ceset

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon