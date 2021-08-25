Şeker Yüklemesi Kaçıncı Haftada Ve Kaç Aylıkken Yapılır? Kaç Defa Yapılmalı?

Gebelikte bebeğin ihtiyacı olan glikoz için, anne adayında insülin direnci oluşur. Gebelikte sorun yaşanmaması durumunda ise bu durum kendiliğinden düzene girer.

Şeker Yüklemesi Kaçıncı Haftada ve Kaç Aylıkken Yapılır?

Gebe kadınlarda gebeliğin ikinci üç aylık döneminde ya da daha sonrasında şeker hastalığı ortaya çıkması gebelik şekeri ismi verilen gestasyonel diyabet olarak da tanımlanır. Fetusun gelişimi için plasentadan salgılanan HPL ismindeki hormon fetusa yeteri kadar glikozun ulaşması için, kan şekerini düşüren etkiyi de frenler. Bu nedenle de gebelikte doğal hiperglisemi eğilimi ortaya çıkar. Anne adayları 24. Haftadan da itibaren diyabetik bir duruma gelebilir.

Gebe kadınlarda şeker hastalığını belirlenebilmesi için, 24 ve 28 haftalarda şeker yükleme testinin yapılması çok önemlidir. Ama bu durum, riskli gebeliklerde daha yakından takip edilmelidir. Riskte sayılan gebelerde şeker yükleme testinin çok daha erken dönemde yapılması gerekebilir. Aynı zamanda gerekli olduğu durumlarda belli periyotlarla bu testin tekrarlanması gerekir. Yapılan yükleme testi sonrasında, gerekli görülen hastalarda teşhisin kesinleşmesi için daha ayrıntılı bir şeker yükleme testi yapılması gerekir.

Gebelikte Şeker Yükleme Testi Kaç Defa Yapılmalı?

Gebelikte şeker yükleme testi genellikle 24. ve 28 haftalarda ve 1 defa yapılır. Ama riskli olarak görülen gebeliklerde gerekli görüldüğü hallerde belli periyotlarda şeker yükleme testinin tekrarlanması gerekebilir. Yapılan yükleme testi sonrasında konulacak teşhisin kesinleşmesi için daha ayrıntılı bir şeker yükleme testi yapılması istenebilir. Kısacası, gebeliğin durumuna ve şeker yükleme testi sonuçlarına göre bu testin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verilir.

Yapılan şeker yükleme testi sonucunda anne adayına şeker hastalığı teşhisi koyulursa, tedavi amacı ile diyet uygulanması ya da insülin kullanımı gerekebilir. Gebe kadınlarda normal şeker hastalarında verilen ve ağızdan alınan şeker ilaçları tercih edilmez. Anne adaylarında genellikle insülin kullanımından sonra, kan şekeri seviyesi normal düzeye geri döner. Uygulanacak tedavi gebelik sırasında bebeğin herhangi bir tehlike yaşamasına ve doğumdan sonra sorun yaşamasına da engel olur. Bu nedenle de anne adaylarının insülin tedavisine aksatmadan devam etmesi gerekir.

Gebelikte Şeker Yükleme Testinin Önemi

Şeker yükleme testi uygulanmamış olan anne adaylarında, ortaya çıkacak olan olası bir şeker hastalığı durumunda kan şekeri seviyesi kontrol altına alınmaz. Bu durum da anne adayını dirençli vajinal mantarı, böbrek enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar bakımından korunmasız bırakır. Bebeklerde anomali gelişme riski ise, normal gebeliklerde olan oranlardaki gibidir. Ama kandaki şeker oranının ani bir şekilde yükselmesi nedeni ile bebeğin anne karnında ani bir şekilde olarak kaybedilmesi olasılığı daha fazladır. Özellikle tedavisini aksatan ve kan şekeri seviyesi olması gerekenden çok daha farklı olan kadınlarda bu risk çok yüksektir. Kan şekerindeki yükseklik, aynı zamanda bebeğin fazla kilolu doğmasına ya da amniyos sıvısının da artmasına neden olabilir.

Doğum sırasında bebeklerde de bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bunların arasında en sık yaşanan sorun ise, bebekte oksijensizlik belirtisinin ortaya çıkmasıdır. Bunun dışında bebekte kan şekerinin düşmesi, kanında kalsiyum seviyesinin de önemli ölçüde düşmesi, akciğerin tam olarak gelişmemesi nedeni ile solunum zorluğu ortaya çıkması ve sarılık gibi ciddi problemlerin yaşanmasına neden olabilir. Daha ileri ki dönemlerde ise, bebekte şeker hastalığı ve kalp hastalığı ortaya çıkabilir. Bu nedenle gebelerde şeker yüklemesi testi yapılması çok önemlidir.