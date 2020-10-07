Şeker Portakalı kitabını kim yazmıştır? Şeker Portakalı kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Şeker Portakalı da Dünya edebiyat tarihine damga vurmuş eserlerden birisidir. Şeker Portakalı kitabı birçok dile de çevrilmiştir. Bundan dolayı Şeker Portakalı kitabı eğer okumadığınız kitaplar arasında ise mutlaka okumalısınız. Şeker Portakalı kitabı geçtiğimiz haftada internette en çok satılan ve kitapçılarda en çok sipariş edilen kitaplar arasına girmiştir. Peki, Şeker Portakalı kitabını kim yazmıştır? Şeker Portakalı kitabının özeti ve konusu nedir? Şeker Portakalı kitabının karakterleri nelerdir? Şeker Portakalı kitabının ana fikri nedir? Şeker Portakalı eserine dair tüm detayları derledik.

Şeker Portakalı kitabı 1968 yılında yayınlanmış olan bir kitaptır. Kitap yayınlandıktan sonra oldukça fazla okuyucu tarafından beğenilmiştir. Şeker Portakalı kitabı Portekizce dili ile yayınlandı. Daha sonra ise bu eser 16 dile çevrilmiştir. Otobiyografik kurgu türü ile yazılmış bir eserdir. Şeker Portakalı toplam 5 kez uyarlanmış bir eserdir. Şeker Portakalı kitabı yazar tarafından toplam 12 günde yazılmıştır. Yazarın verdiği bilgiye göre ise bu kitap kendi çocukluğundan da izler taşımaktadır. Kitabı 2009 yılında Türkçeye çeviren ise Aydın Emeç'tir. Şeker Portakalı kitabı toplam 197 sayfadır.

Şeker Portakalı Kitabı Konusu ve Anafikri

Şeker Portakalı kitabının konusu ailesinden sürekli olarak şiddet gören bir çocuğun, ailesinin yanından kaçtıktan sonra yeni bir aile ile tanışması ve artık onları ailesi olarak görmesi. Kitabın ana fikri ise her çocuğun ilgiye ve sevgiye ihtiyacı vardır. Gereken ilgi ve sevgi her çocuğa gösterilmelidir.

Şeker Portakalı Kitabını Kim Yazmıştır?

Zeze evin zeki bir çocuğudur. Zeki bir çocuk olmasına karşın bir o kadar da hayatı sürekli olarak hüzünle geçen bir çocuktur. Ailesi sürekli olarak maddi sıkıntılar çektiği için bu durum ister istemez Zeze'nin hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir. Zeze'nin çok geniş bir hayal dünyası vardır. Kalabalık bir aileye sahip olan Zeze'nin toplam da 5 kardeşi vardır. Babası işinden kovulmuş ve iş arayışı içerisine girmiştir. İşsizlik yüzünden de Zeze'nin babası büyük bir bunalıma girmiştir. Ailenin tüm maddi gücünü annesi üstlenmiştir.

Zeze çevresi tarafından yaramaz bir çocuk olarak adlandırılmaktadır. Yapmış olduğu yaramazlıkların çevresi tarafından aslında onun yalnızlığından kaynaklandığı bilinmez. Daha okula gitmeden zekası ile kendi kendine okumayı öğrenmiştir. Bundan dolayı da yaşıtlarından erken olarak 5 yaşında okula başlamıştır. Okulda çevresinin aksine oldukça saf ve uslu bir öğrenci olarak bilinmekteydi. Okuldaki arkadaşları tarafından da sevilen bir çocuktu. Zeze yalnızlığını ört pas etmek için hayali bir arkadaş edinmişti. Bu arkadaşlarından birisi yarasa ve diğeri ise şeker portakalıdır. Sürekli olarak bunlarla konuşmakta ve gününün nasıl geçtiğini arkadaşlarına anlatmaktadır.

En sevdiği aktivitelerden birisi de hayal gücü ile yeni hikayeler türetmektir. Zeze ailesi ile birlikte yeni bir eve taşınmıştı. Taşındıkları evde ise dikkatini çeken tek şey evin bahçesinde yer alan portakal ağacı idi. Zorlukları da portakal ağacının yardımı ile aşabileceğini düşünüyordu. Zeze bir gün sokakta dolaşırken sokak sanatçısı olan Ariovaldo ile karşılaşır. Yapmış olduğu iş onun çok dikkatini çekmiştir. Ardından onunla arkadaş olarak sokak sokak birlikte gezerek şarkılar söylemeye başlar. Bir gün babasının yanında da Ariovaldo'dan öğrendiği şarkıları söyledi fakat babasından dayak yedi.

Şeker Portakalı Karakterleri

- Zeze

- Totaca

- Edmundo

- Jendira

- Gloria

- Arivaldo

- Lala

- Luis

- Luciano

- Paulo