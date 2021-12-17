Sekans ne demek, ne anlama gelir? Sekans kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sekans sözcüğü farklı alanlarda duyulabilen bir kelimedir. Anlamı oldukça açık olan sekans kelimesinin farklı anlamları bulunuyor. Sekans kelimesi TDK'da, belirli bir zaman içerisinde arka arkaya devam eden şeyler anlamına sahiptir.

Sekans Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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Sekans Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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