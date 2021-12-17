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Sekans ne demek, ne anlama gelir? Sekans kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Sekans#Sekans Ne Demek
Sekans ne demek, ne anlama gelir Sekans kelimesinin TDK sözlük anlamı

Sekans kelimesi herkesin duyabileceği kelimeler arasında bulunuyor. Kelimelerin kullanıldığı anlamlara ulaşmak isteyenler, sekans kelimesini de araştırabiliyor. En doğru anlamları araştıran bireyler, sekans kelimesinin kullanıldığı anlamı doğru olarak öğrenmek istiyor. Sekans ne demek, ne anlama gelir? Sekans kelimesinin TDK sözlük anlamını öğrenmek için tüm detayları derledik.

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Sekans sözcüğü farklı alanlarda duyulabilen bir kelimedir. Anlamı oldukça açık olan sekans kelimesinin farklı anlamları bulunuyor. Sekans kelimesi TDK'da, belirli bir zaman içerisinde arka arkaya devam eden şeyler anlamına sahiptir.

 Sekans Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlam bakımından sekans kelimesinin karşılığı detaylarıyla araştırılabiliyor. Anlamı önemli olan kelimeler arasında, sekans kelimesi de bulunuyor. Anlamı bilinmeyen bir kelime olarak, her sözlükte detaylı olarak gözlemlenebiliyor. Kendini geliştirmek isteyen kişiler farklı kökenli kelimelerin anlamlarını da araştırabiliyor. Sekans kelimesi Fransızca kökenli olan bir kelime çeşididir. Fransızca kökenli olan ve dilimizde tercih edilen bir kelimedir. Sekans kelimesi, belirlenen zamanlar içerisinde birbirini takip ederek devam eden şeyler anlamında kullanılıyor.

 Sekans Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 TDK'da araştırılarak anlamı öğrenilmek istenen sekans kelimesi, tüm detayları ele alınarak inceleniyor. Her kelimenin Türkçe dilinde farklı bir anlamı bulunuyor. TDK'da yer alan sözcüklerin tamamı anlamı bulunan kelimelerdir. Fransızca kökenli olarak dilimizde kullanılan sekans kelimesinin TDK'da bir karşılığı bulunuyor. TDK'da sekans kelimesi, bütünleri meydana getirebilecek planlar dizisi anlamına da sahiptir. Farklı anlamları olan sekans kelimesi, TDK tarafından paylaşılıyor.

 

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