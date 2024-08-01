Şehit ve gazi yakınları ücretsiz eğitim başvuruları başladı

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Özel öğretim kurumlarının ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları yüzde 3’lük ücretsiz öğrenci oranının yüzde 2’lik kısmı için Bakanlık tarafından hazırlanan modül üzerinden yerleştirme yapılacak. Kalan yüzde1’lik kısım için yerleştirme işlemleri kurumlarca gerçekleştirilecek. Kılavuza göre, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar ile özel okul ve kurslarda öncelikli olarak ücretsiz okutulacak öğrencilere ilişkin işlemler bu yıl ilk kez merkezî sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, 13-18 Ağustos arasında özel okul tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları ise 22 Ağustos’ta ilan edilecek. Öğrencilerin ve kursiyerlerin kayıt işlemleri 28 Ağustos’ta tamamlanacak. Ücretsiz okutulacak öğrenciler için boş kontenjanlar, 29 Ağustos’ta açıklanacak.

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BAŞVURULAR OKULDAN TERCİHLER E-OKUL’DAN

Okulların başvuru işlemleri öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan, tercih işlemleri ise e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velisi ya da vasisi tarafından yapılacak. Her öğrenci en az 5, en fazla 10 kurum tercihinde bulunabilecek ve sistem üzerinde oluşacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖZEL KURSLAR VE SOSYAL GELİŞİM MERKEZLERİ DE KAPSAMDA

Bakanlık; özel öğretim kursları, özel çeşitli kurslar, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri gibi özel kursların başvuru ve tercih işlemlerine ilişkin esasları da belirledi. Buna göre, bu kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek. 16 yaşından küçük adayların her başvuru ve tercih işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak. 16 yaşından büyük adayların ise ilk başvuruları il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından, tercih işlemleri ise e-Özel modülü üzerinden adayların kendisi tarafından yapılacak.

KAYIT YAPTIRMAYAN HAKKINI KAYBEDECEK

Kurumlara sistem üzerinden yerleşen öğrenci ve kursiyerler süresi içinde ilgili kuruma kayıt yaptırmamaları durumunda, ücretsiz okuma haklarından vazgeçmiş sayılacaklar.