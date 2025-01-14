Şehit ve gazi çocuklarına tüm özel okul hizmetleri ücretsiz

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Özel okulların öğrenci sayısının en az yüzde 3’ü kadar ücretsiz öğrenci okutma yükümlülüklerine ilişkin karar ilgili kanun maddesinde yer alıyor. Bu uygulamada, şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış çocuklara öncelik veriliyor. MEB, 3 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların özel okullardaki ücretsiz eğitim imkanlarına ilişkin yeni düzenleme yaptı.

DİĞER HİZMETLER DE ÜCRETSİZ

Söz konusu çocuklar, yeni kılavuzda açıklanacak kontenjanlar doğrultusunda istedikleri özel okullara merkezi yerleştirme ile kayıt olabilecek. Bu kapsamda, bu öğrenciler gelecek eğitim öğretim yılından itibaren eğitimin yanı sıra özel okuldan alacakları servis hariç, yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

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TERCİHLER AĞUSTOS’TA

ücretsiz kontenjan için takvim ilan edildikten sonra başvurular, yaz döneminde MEB tarafından elektronik sistem üzerinden alınacak. Kılavuz doğrultusunda öğrenciler, okumak istedikleri özel okul tercihlerini ağustos ayından itibaren yapabilecekler. Özel okul dışındaki özel öğretim kurslarının ücretsiz kontenjanları için başvurular ise valiliklerce alınacak.