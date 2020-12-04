Şehir Planlama Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Şehir Planlama bölümü, şehir planlamalarında bulunan insanların ve toplumların, insanların ihtiyaçlarına, ekonomik yapılarına, çevre kurallarına ve bölge planlaması yapılan kişiler üzerine araştırma ve çalışmalar yapar.

Şehir Planlama Bölümü Nedir?

Şehir Planlama Bölümü, planlı kentleşme için insanların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan araştırma ve planlamazlardır. Bu bölümü bitiren öğrenciler, ‘‘Şehir ve Bölge Planlama Lisans Diplomasını’’ almaya hak kazanır. Bu bölümde genellikle çizim, planlama, tasarım ve modelleme gibi dersler gösteriliyor.

Şehir Planlama Bölümünün Amacı Nedir?

Şehir Planlama Bölümünün amacı, şehir ve bölgelerde yaşayan insanların ihtiyaçlarını belirlemek, ekonomik şartlara, estetik ve çevre kullarına uygun olarak planlamasını yapacak şehir ve bölge planlaması üzerine çalışmalar yapan kişiler yetiştirmektir.

Şehir Planlama Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Şehir Planlama Bölümü mezunları, bölgede bulunan insanların ihtiyaçlarına uygun konutlar planlar. Çeşitli projeler taşarlar ve bu projelerin denetlenmesini sağlar. Bu Bölümü bitiren öğrenciler hem kamuda hem de özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler.

Şehir Planlama Bölümü Kaç Yıllıktır?

Şehir Planlama Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. İngilizce hazırlık sınıfı okutan bazı üniversitelerde eğitim süresi ise 5 yıla kadar çıkabiliyor. Bu bölümden mezun olmak isteyen öğrencilerin 240 AKTS dersten geçmeleri gerekir.

Şehir Planlama Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Şehir Planlama Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan başarılı bir puan almanız gerekir. İnsanların huzur ve güven içinde yaşatmaları için bu bölümde okuyan kişilerin çok iyi bit planlama yapması ve hesaplamaları çok itinalı bir şekilde yerine getirmesi gerekir.

Şehir Planlama Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Şehir planlama Bölümü Türkçe eğitim verilen bir bölümdür. Fakat bazı üniversiteler, öğrencilerine İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor ve bu sayede öğrencilerin İngilizce öğrenmesi sağlanıyor.

Şehir Planlama Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Şehir Planlama Bölümü TYT ve AYT sınav türlerinden alacağınız sayısal puan türüne göre öğrenci alır. Bu Bölümü okuyacak öğrencilerin sayısal hafızası güçlü olması gerekir. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin açılan sınırlı sayıda kontenjana yerleşebilmek için yeterli puan alması gerekir.

Şehir Planlama Bölümü Dersleri Nelerdir?

Plancılar ve Tasarımcılar İçin Ekonomi

Şehirleşme ve Şehir Planlama

Plancılar İçin İstatistiksel Yöntemler

Mimari Tasarıma Giriş

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Girişi

Şehir Altyapı Sistemleri

Planlamanın Yasal ve İdari Yönleri

Şehirlerde Ulaşım Planlaması

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Girişi

Çevresel Konular ve Planlama

Şehircilik Tarihi

Şehir Planlama Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Şehir Planlama Bölümünden mezun olan kişiler hem kamuda hem de özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı buluyor. Bu bölümden mezun olanların çoğu bakanlıklarda görev yapıyor. Bu Bölümü bitiren kişiler insanların yaşayabileceği estetik, ekonomik ve çevresel açıdan en ideal yapılar ve konutlar taşarlar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Şehir Planlama Bölümünden mezun olan kişiler genellikle bakanlıklarda, kentsel tasarım ofislerinde ve Kentsel Tasarım Sistemleri Şirketlerinde çalışma imkanı bulabilir. Bu bölümde okuyan kişilerin asıl amacı, daha yaşanabilir toplu yaşam alanları ortaya çıkarmaktır. Bu bölümden mezun olanlar kendilerini ne kadar çok yetiştirirse bir o kadar kolay iş bulma imkanı yakalar. Bu Bölümü okuyacak kişilerin sayısal hafızası iyi olmalı, analitik düşünebilmeli ve çizim yeteneğinin gelişmiş olması gerekir.

Şehir Planlama Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Şehir Planlama Bölümü mezunları, genellikle kamu kurumlarında ya da kentsel tasarım ofislerinde görev alır.

Şehir Planlama Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Mimarlık Fakültesi)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Mimarlık Fakültesi)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

(Mimarlık Fakültesi)

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

(Mimarlık Fakültesi)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

(Mimarlık Fakültesi)

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

(Mimarlık Fakültesi)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

(Mimarlık Fakültesi)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

(Mimarlık Fakültesi)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ