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Seher Yıldızı Nedir Ve Hangi Gezegen? Seher (Zühre Yıldızı) Yıldızının Anlamı Ve Hikayesi

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Seher Yıldızı Nedir Ve Hangi Gezegen Seher (Zühre Yıldızı) Yıldızının Anlamı Ve Hikayesi

Seher Yıldızı, astrolojiyle ilgilenenler için önemli bir yere sahiptir. Mitolojide ve tarihi kitaplarda sıklıkla adı geçiyor. Tarih öncesinden günümüze kadar insan kültüründe yerini koruyarak gelmiştir. Dünya'ya yakınlığı nedeniyle sürekli ilgi görmüş, 1961'den itibaren uzay araçları gönderilmeye başlanmıştır. Seher Yıldızının hangi gezegen olduğunu, hangi isimlerle anıldığını, tarihteki ve mitolojideki yerini sizler için derledik.

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 Seher Yıldızı, Venüs gezegeninin isimlerinden biridir. Akşam Yıldızı, Zühre Yıldızı, Sabah Yıldızı, Çoban Yıldızı, gezegene verilen diğer isimlerdir. Gezegen, Güneş Sisteminde yer alıyor. Güneş'e en uzak ikinci gezegendir. Uzak olmasına rağmen 600 derece sıcaklığa ve asidik bir atmosfere sahiptir. Bu nedenle Dünyadaki gibi bir yaşam türlerine ev sahipliği yapmıyor.

 Seher Yıldızı Nedir?

 Seher Yıldızı, Venüs gezegenine verilen bir isimdir. Güneş doğmadan önceki seher vaktine kadar göründüğü için sabah vaktinde Seher Yıldızı ismiyle anılır. Güneş battıktan sonra ise parlak renkte göründüğünden "Akşam Yıldızı" olarak anılır. Seher Yıldızı, Dünya'ya en yakın olan gezegendir. Seher ve akşam vaktinde çıplak gözle görebilirsiniz. Gökyüzünde parlak bir ışık hüzmesi gibi görünür.

 Seher Yıldızı, büyüklük bakımından Dünya ile benzerlik gösteriyor. Bu nedenle Dünya ile kardeş gezegen kabul ediliyor. Birçok bilim adamı tarafından dünyanın ikizi olarak biliniyor. Konumu ve yörüngesi bakımından, yeryüzünden sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra çıplak gözle görebiliyorsunuz.

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 Seher Yıldızı, Güneş ve Ay'dan sonra gökyüzünün en parlak cismidir. Bir teleskopla izlediğinizde Seher Yıldızı'nın Ay gibi evreleri olduğunu görebilirsiniz.

 Seher Yıldızı Hangi Gezegendir?

 Seher Yıldızı, Güneş Sisteminin bir parçası olan Venüs gezegenidir. Dünyanın döndüğü yönün tersinde döner. Kendi etrafındaki bir turu 116 günde, Güneş'in etrafında bir turunu 225 günde tamamlıyor. Güneş'ten uzaklığı ortalama 112 milyon kilometredir. Dünyamıza en yakın olduğu zamanki uzaklığı ise 40 milyon kilometredir. Gezegenin çapı 12.191 kilometredir.

 Seher Yıldızı, diğer adıyla Venüs, alt gezegenlerden biridir. Kendine özel özellikleriyle diğer gezegenlerden ayrılır. En büyük özelliği diğer gezegenlerin aksine ters yönde dönmesidir. Günümüze ulaşan en eski gök bilimsel belge olan ve MÖ 7.yüzyıla ait olduğu sanılan Ammisaduqa tabletinde (MÖ 7 yy.) Babillilerin MÖ 1700-1400 yılları arasında yaptıkları Venüs gözlemlerinden söz ediliyor.

 Dünya'ya konumu bakımından ilk çağlarlardan itibaren merak konusu olmuştur. Ünlü matematikçi Pisagor Akşam Yıldızı ile Seher Yıldızı (Sabah Yıldızı)'nın aynı gezegen olduğunu gözlemlemiştir. İtalyan gök bilimci Galileo 1610'da basit bir teleskopla gezegenin evrelerini keşfetmiştir.

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 Seher Yıldızının Anlamı ve Hikayesi

 Seher Yıldızı (Zühre Yıldızı)'nın Eski Mezopotamya, Orta Amerika ve Uzak Doğu kültürlerinde önemli bir yeri vardır. Eski Yunan döneminde sabah görüldüğünde 'Phosphorus', akşam görüldüğünde ise 'Hesperus' olmak üzere iki ayrı ad taşıyordu.

 Seher Yıldızı, sabahın habercisi olarak anlam ifade ediyor. Roma mitolojisinde tanrıça Afrodit'in diğer adı Venüs'tür. Roma ve Yunan medeniyetlerinde Afrodit'i (Venüs) güzellik, bereket ve zafer tanrıçası olarak kabul ediyorlarmış. Venüs, mitolojide ilk güzellik kraliçesidir. Romalılarda Afrodit, deniz köpüğü anlamına geliyor.

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 Osmanlılar Seher Yıldızı'na Erte Yıldızı ve Ay Yıldızı adını vermişler. Birçok medeniyette Sarı, Mavi ve Kanlı Yıldız ismiyle de anılıyormuş. Kanlı Yıldız ismi Osmanlı döneminden önce de birçok kavim tarafından kullanılıyormuş. Kanlı yıldız denilmesinin nedeni, ticaretle uğraşan kavimler kervanla yola çıkmadan önce yıldızlara bakarlarmış.

 Venüs, Güneş doğmadan iki saat önce ortaya çıktığında, kervanlar harekete geçerlermiş. Haydutlar da Venüs'ün doğuş saatini bildiklerinden kervanları soyup, insanları katlediyorlarmış. Soygunların ve kanlı ölümlerin nedeni Venüs'e yüklenmiş ve Kanlı Yıldız adıyla anılmaya başlanmış.

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