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Seğirtmek ne demek, ne anlama gelir? Seğirtmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Seğirtmek#Seğirtmek Ne Demek
Seğirtmek ne demek, ne anlama gelir Seğirtmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Eski Türkçe ile kaleme alınmış metinlerde ''sekritmek'' şeklinde geçen seğirtmek sözcüğü, 8. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Seğirtmek kelimesinin ilk anlamı, hızlı adımlarla yürümek ve acele etmektir. Bu kelime birine saldırmak ve çarpışmak manasında da kullanılır. Seğirtmek ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Seğirtmek kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Seğirtmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Koşturmak

2- Eştirmek

3- Tasaddi Etmek

4- Çabuk Olmak

5- Tacil Etmek

 6- Çabuk Olmak

7- Taarruz Etmek

8- İvmek

9- Hızlanmak

10- Tesri Etmek

 11- Hücuma Kalkmak

12- Atılmak

 Seğirtmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Öz Türkçe bir sözcük olan seğirtmek kelimesi, vakit kaybetmeden ve oyalanmadan, bir yere yetişmeye çalışmak ve hızlı hızlı yürümek anlamına gelir. Bu kelime önceki yüzyıllarda düşmanla karşı karşıya gelmek ve çarpışmak manasında da kullanılmıştır.

 Tavsamak, yavaşlamak, savsaklamak ve ağırlaşmak sözcükleri seğirtmek ile zıt anlamlıdır.

 Seğirtmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Seğirtmek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Koşturmak, hızlı adımlarla bir yere yürümek

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 İkinci Anlamı: Saldırmak, üstüne gitmek, akın etmek

 Seğirtmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Kahvaltı bile etmeden evden çıkıp iş yerine doğru seğirttim.

 (Hızlı yürümek anlamında kullanılmış)

 2- Korkusuz yiğitler düşman ordusuna doğru seğirtti.

 (Saldırmak anlamında kullanılmış)

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