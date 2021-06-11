Şefkat ne demek? TDK'ya göre şefkat kelimesinin anlamı nedir? Şefkat sözlük anlamı

Şefkat kelimesiyle eş anlamlı olan kelimelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Acıma 2- Merhamet 3- Esirgeme 4- Sevecenlik

TDK'ya Göre Şefkat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Cümle içerisinde hem isim hem de sıfat olarak kullanılan şefkat kelimesinin iki anlamı vardır.

İlk Anlamı: Birisine yardım etmek amacıyla sevecenlikle yaklaşma. Birisini korumaya çalışırken hissedilen sevgi ve merhamet duygusu.

İkinci Anlamı: Acıma hissi.

Örnek Cümleler:

1- Bu dünyada hepimizin ihtiyaç duyduğu iki temel duygu var: Sevgi ve şefkat.

2- İnsanlar şefkat ve merhamet duygularını unutup yerine hırs ve açgözlülüğü koymuşlar.

Kelimenin sıfat hali ''şefkatli'' olarak kullanılır. Şefkatli insanların empati yeteneği geliştiği için kendini karşısındaki insanın yerine koyabilir. Kimsenin derdin umursamayan, merhamet duygusundan yoksun olan kişiler ise ''şefkatsiz'' olarak tanımlanır.

Şefkatli ve Şefkatsiz Kelimesiyle İlgili Örnek Cümleler

1-Onun bu kadar şefkatli bir insan olduğunu bilmiyordum.

2- Gün geçtikçe şefkatsiz insanların sayısı biraz daha artıyor.

Not: Şefkat kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

Şefkat - Doğru

Bu kelimenin ''Şevkat'' şeklinde yazılması ise hatalıdır.