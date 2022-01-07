Şedde nedir, nasıl okunur? Şedde harfleri, örnekleri ve okunuşu

Haberin Devamı

Şedde kelimesi, Arap yazısında bir ünsüzün iki kez okunması gerektiğini gösteren bir im olarak bilinmektedir. Harflerin üzerinde bulunur. Şedde yazılışı bakımından 'w' şeklinde görülmektedir. Bir harfin iki kez okunması gereken durumlarda o harfin üstüne yazılmaktadır. İki aynı harfin birisinin cezimli birisinin de harekeli bir şekilde okunması gerektiğini ifade eden işaret şedde olarak bilinmektedir.

Şedde Nedir, Nasıl Okunur?

Şedde üzerinde bulunduğu harfin iki kere okunmasını sağlamaktadır. Üzerinde şedde bulunan harf ilk seferinde cezimli olarak okunur. İkincisinde ise üzerinde bulunan harekeye göre okunur. Arapça bir yazı okunurken bu işaretlerinde bilinmesi gerekmektedir. Yazılan im doğru bir şekilde okunmadığı durumlarda ise kelimenin anlamının değişebildiğini söylemek mümkündür. Harf okunurken üstünde bulunan şedde ile harfin iki kere okunması gerekmektedir. Arapça da harflerin okunuşunu doğrudan etkilemekte olan işaretler bulunmaktadır. Şedde ise bu işaretlerden birisi olarak bilinmektedir. Tüm harflerin üzerine gelebilmekte olan şeddenin okunuşu ise harfin çift olarak okunması olarak ifade edilebilir. Şedde işareti harfin üzerine küçük bir şekilde yazılmaktadır.

Haberin Devamı

Şedde Harfleri, Örnekleri ve Okunuşu

Bir harfin üzerinde şedde işareti bulunduğu durumlarda o harfin şeddeli bir biçimde okunması gerektiğini söylemek mümkündür. Üzerinde şedde bulunan harfin ilk sesi cezimli olarak okunurken ikinci sesin ise harekeli bir şekilde okunması gerekir. اِنّ şeklinde kullanılan bir şedde işaretinin inne şeklinde okunması gerektiğini söylemek mümkün olacaktır. Şedde harflerin üzerine gelen ve harflerin okunuşlarını değiştiren bir işaret olarak ifade edilebilir. Şedde harflerin okunuşlarını doğrudan etkilediği için şeddenin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi oldukça önemlidir. Harflerin üzerinde bulunan şedde harfin çift bir şekilde okunması gerektiğini ifade etmektedir. Şedde işareti bulunan harflerin okunuşları ise genel olarak benzerlik gösteren bir yapıda bulunur.