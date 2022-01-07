Şedde nedir, nasıl okunur? Şedde harfleri, örnekleri ve okunuşu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri sonrası altında ilk tepkiKritik veri sonrası altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Kentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı 24:00 sonrası için flaş kararKentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı! 24:00 sonrası için flaş karar#Koronavirüs
Adem Ljajicle anlaşma sağlandı Beşiktaş ile buraya kadar...Adem Ljajic'le anlaşma sağlandı! Beşiktaş ile buraya kadar...#Transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hayat adeta felç oldu Peş peşe uyarılar: Bomba kasırgasına dönüşebilir...Hayat adeta felç oldu! Peş peşe uyarılar: Bomba kasırgasına dönüşebilir...#ABD
Kazakistanda gerilim tırmanıyor Vurun emri verildi...Kazakistan'da gerilim tırmanıyor! 'Vurun' emri verildi...#Kazakistan
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir TürkiyeEmine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye#Emine Erdoğan
TV yıldızları ve fenomenlerden uçakta korona partisi... Başbakan çileden çıktı: AptallarTV yıldızları ve fenomenlerden uçakta korona partisi... Başbakan çileden çıktı: Aptallar!#Kanada
AK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti O küfürbaz yakalandıAK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti! O küfürbaz yakalandı#Erhan Göçmez
Eyüpsultanda dehşet 2 kişiyi ormanda ölüme terk ettilerEyüpsultan'da dehşet! 2 kişiyi ormanda ölüme terk ettiler#Istanbul
Dünyada eşi benzeri yok Bu şehre girişler hem paralı hem de sınırlı sayıdaDünyada eşi benzeri yok! Bu şehre girişler hem paralı hem de sınırlı sayıda#Venedik
İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı Ligin ayarını bozan takım ve hoca...İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı! Ligin ayarını bozan takım ve hoca...#Konyaspor
Şeffaf elbise Buckinghama giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyorŞeffaf elbise Buckingham'a giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyor#Kate Middleton
Hazal Kaya panik bir arkadaşımız demişti... Evdeki herkes pozitif'Hazal Kaya panik bir arkadaşımız' demişti... Evdeki herkes pozitif!#Hazal Kaya
Hakkında cinsel taciz davası açılmıştı: Mahkeme masraflarını ödemek için evini sattıHakkında cinsel taciz davası açılmıştı: Mahkeme masraflarını ödemek için evini sattı#Prens Andrew
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Şedde nedir, nasıl okunur? Şedde harfleri, örnekleri ve okunuşu

#Şedde#Şedde Nedir#Şedde Nasıl Okunur
Şedde nedir, nasıl okunur Şedde harfleri, örnekleri ve okunuşu

Arap yazısında harflerin ne şekilde okunacağını belirtmek için kullanılan bir takım şekiller bulunmaktadır. Harflerin üstünde şedde bulunduğunda ise ne şekilde okunacağını ve nasıl okunması gerektiğini bilmek isteyebilirsiniz. Şedde nedir, nasıl okunur? Şedde harfleri, örnekleri ve okunuşu nasıl olmalıdır merak edilenleri tüm detayları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

Şedde kelimesi, Arap yazısında bir ünsüzün iki kez okunması gerektiğini gösteren bir im olarak bilinmektedir. Harflerin üzerinde bulunur. Şedde yazılışı bakımından 'w' şeklinde görülmektedir. Bir harfin iki kez okunması gereken durumlarda o harfin üstüne yazılmaktadır. İki aynı harfin birisinin cezimli birisinin de harekeli bir şekilde okunması gerektiğini ifade eden işaret şedde olarak bilinmektedir.

 Şedde Nedir, Nasıl Okunur?

 Şedde üzerinde bulunduğu harfin iki kere okunmasını sağlamaktadır. Üzerinde şedde bulunan harf ilk seferinde cezimli olarak okunur. İkincisinde ise üzerinde bulunan harekeye göre okunur. Arapça bir yazı okunurken bu işaretlerinde bilinmesi gerekmektedir. Yazılan im doğru bir şekilde okunmadığı durumlarda ise kelimenin anlamının değişebildiğini söylemek mümkündür. Harf okunurken üstünde bulunan şedde ile harfin iki kere okunması gerekmektedir. Arapça da harflerin okunuşunu doğrudan etkilemekte olan işaretler bulunmaktadır. Şedde ise bu işaretlerden birisi olarak bilinmektedir. Tüm harflerin üzerine gelebilmekte olan şeddenin okunuşu ise harfin çift olarak okunması olarak ifade edilebilir. Şedde işareti harfin üzerine küçük bir şekilde yazılmaktadır.

Haberin Devamı

 Şedde Harfleri, Örnekleri ve Okunuşu

 Bir harfin üzerinde şedde işareti bulunduğu durumlarda o harfin şeddeli bir biçimde okunması gerektiğini söylemek mümkündür. Üzerinde şedde bulunan harfin ilk sesi cezimli olarak okunurken ikinci sesin ise harekeli bir şekilde okunması gerekir. اِنّ şeklinde kullanılan bir şedde işaretinin inne şeklinde okunması gerektiğini söylemek mümkün olacaktır. Şedde harflerin üzerine gelen ve harflerin okunuşlarını değiştiren bir işaret olarak ifade edilebilir. Şedde harflerin okunuşlarını doğrudan etkilediği için şeddenin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi oldukça önemlidir. Harflerin üzerinde bulunan şedde harfin çift bir şekilde okunması gerektiğini ifade etmektedir. Şedde işareti bulunan harflerin okunuşları ise genel olarak benzerlik gösteren bir yapıda bulunur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şedde#Şedde Nedir#Şedde Nasıl Okunur

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat