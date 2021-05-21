Sedasyon nedir ve nasıl yapılır? Sedasyon ile anestezi arasındaki farklar

Sedasyon tıbbi bir terim olup anesteziye benzer bir uygulamayı anlatır.

Sedasyon Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sedasyon sözcüğü tıbbi bir terim olup tıp dünyasında kullanılır. Sedasyon anesteziye benzer bir uygulamadır. Sedasyonun uygulama alanları ve gereklilik halleri anesteziden farklıdır. Sedasyon anestezi uzmanları tarafından yapılır. Sedasyon anestezi uzmanlarının hastaya damar içi ilaçlar vermesiyle yaptığı kontrollü bir yarı uyur halidir

Sedasyon uygulamasının sıklıkla kullanıldığı bazı alanlar vardır. Sedasyon, örneğin diş hekimlerince kullanılır, diş hekimliğinde korkulu ve endişeli hastalarda ya da zihinsel engelli çocuklarda ve zihinsel engelli yetişkinlerde tatbik edilir. Bu şekilde sedasyon durumunda bulunana hasta, hekimin yaptığı işlemin içeriğini, ağrıyı ve hoşlanmadığı sesleri tedavi sonrasında hatırlamamaktadır. Diş hekimliği fobisi yani dental fobisi bulunan hastalar için sedasyon bir zorunluluk olmaktadır. Sedasyonun başka bir faydası ise sedasyon uygulayarak dış hekimince yapılan müdahale hastayı rahatlatmış olduğu için bir sonraki dental muayeneye gelişini kolaylaştırmaktadır.

Sedasyon uygulaması hastaya sedatif gaz koklatılması şeklinde yapılmaktadır. Sedatif uygulaması sonrasında hastanın kendine gelmesi çok daha kolay olmaktadır. Sedasyon uygulamasında yani sedasyon tekniğinde hasta yarı bilinçli vaziyettedir. Diş hekimliği alanında kullanılan sedasyon yöntem olarak asıldır. Dental alanda anestezi istisna kabul edilmektedir. Diş hekimliğinde genel anestezi daha çok korku, anksiyete ve ileri cerrahi işlem gerektiren hallerde uygulanmaktadır. Sedasyon Uygulamasının uygulandığı hastalar şunlardır:

Sedasyon uygulaması diş hekimi korkusu olan kişilere ve iğne fobisi olan hastalara uygulanabilmektedir.

Sedasyon, bazı uzun süreli işlemleri tek bir seansta bitirmek isteyen hastalara da uygulanabilmektedir.

Sedasyon, diş tedavilerini yaptıramayan hastalara uygulanabilmektedir. Genellikle bu hastalar mide bulantısı, kusma ve öğürme refleksi sebebiyle diş tedavilerini yaptıramayan kişilerdir.

Sedasyon çekincesiz bir şekilde yetişkinlere, çocuklara, sağlıklı ya da engelli tüm hastalara uygulanabilir bir tedavi yöntemidir.

Sedasyon öte yandan son derece güvenli bir yöntemdir. Fakat yine de hastanın kullandığı ilaçlara bağlı olarak yan etkileri ya da alerjik reaksiyonlar görülebilir. İşte bu yan etkiler de uzman bir ekip kontrolünde hızlı ve kolay bir biçimde ortadan kaldırılabilmektedir. Fakat yine de sedasyonda bu yan etkilerle karşılaşma olasılığı anesteziye nazaran çok daha düşüktür. Sedasyonun işlem sonrasında hastanın sorunsuz ve çabuk biçimde kendine gelmesi bu uygulamanın en büyük avantajlarındandır.

Sedasyon İle Anestezi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sedasyon anestezi benzeri bir işlem olsa da anesteziden farklıdır. Anestezi ile farkları aşağıdadır:

Anestezi uygulamasında hastanın nefes alışverişi farklılaşır. Oysa sedasyon işleminde hasta normal nefes almayı sürdürür.

Genel anestezi işleminde solunum entübasyon olarak adlandırılan bir ucu akciğere diğer ucu hava üfleyen cihazlara bağlı bulunan borular vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Anestezi uygulamasındaki bu entübasyon işlemi için hastaya damar yoluyla kas gevşetici ilaçlar verilmektedir. Bu kas gevşetici ilaçlar ise hastanın geç uyanmasına neden olmaktadır. Sedasyon uygulamasında ise bu kas gevşetici ilaçlar verilmediğinden hasta işlem bitiminde çok çabuk biçimde uyanabilmektedir.

Sedasyon hasta bakımından son derece rahat ve konforlu bir uygulamadır. Çünkü kan yoluyla sistemik dolaşıma bir ilaç girmemekte olup, sadece gazla yani gazın koklatılmasıyla hasta uyutulmaktadır.