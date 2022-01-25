Sebzeler nelerdir? En bilinen sebzeler ve özellikleri

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Sebzeler mutlaka tüketilmesi önerilmektedir. Sebzelerin bilinen pek çok özelliği bulunmaktadır.

Sebzeler Nelerdir?

1) Dolmalık Biber

Yeşil renge sahip olan bir sebzedir. Dolmalık biber ülkemizde de en çok üretilen sebzelerin başında yer almaktadır. Dünya üzerinde en fazla dolmalık biber üretimi yapan ülke ise Çin'dir.

2) Bamya

Ebegümeci familyasına mensup olan bir sebzedir. Bamya sebzesinin bilimsel adı ise Abelmoshus Esculentus'dur. Ilık iklime sahip olan pek çok yerde bamya yetiştiriciliği mümkündür. Ülkemizde en fazla Amasya ilinde Bamya yetiştiriciliği yapılmaktadır

3) Salatalık

En çok tüketilen sebzelerin başında salatalık gelmektedir. Salatalık halk arasında hıyar olarak da bilinmektedir. Kabakgiller familyasına mensup olan salatalık yemeklerin ve kahvaltıların vazgeçilmezidir. Salatalıklar iki çenekli olan sebzelerdendir.

4) Kabak

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Meyveleri en bol olan bitkiler arasında kabak gelmektedir. Kabak balkabağı, helvacıkabağı ve sakızkabağı olarak üç ana grupta incelenmektedir. Kabak bol lif içeren bir bitki olduğundan dolayı tüketilmesi önerilmektedir. Hem çiğ olarak hem de pişirilerek tüketilebilir.

5) Fasulye

Baklagiller familyasına mensup olan bir bitkidir. Bilimsel adı ise Phaselous Vulgaris'dir. Fasulyenin ana vatanı ise Orta Amerika ve Güney Amerika'dır. Fasulyenin bilinen morfolojik özellikleri bulunmaktadır.

6) Domates

Patlıcangiller familyasına mensup olan bir bitkidir. Eş anlamlısı ise kızanak olarak bilinmektedir. Ülkemizde domates yetiştiriciliği ve domates ihracatı oldukça fazladır. Türkiye dünyada önemli domates üreticisi olan ülkelerden bir tanesidir.

7) Patlıcan

Bilimsel adı da Solanum Melongena olan bir bitkidir. Patlıcan dünyanın en çok tüketilen sebzeleri arasında yer almaktadır. Ilıman iklimlerde yetişen patlıcan küçük ağaç şeklindedir. Dünya üzerinde patlıcanı tüketen tek canlı türü insandır. Tropik bölgelerde de yine patlıcan yetişmektedir.

En Bilinen Sebzeler ve Özellikleri

1) Salatalık

- Boyları yaklaşık olarak 10 ila 30 cm arasında değişmektedir.

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- Tek eşeyli olan sarı çiçekleri bulunmaktadır.

2) Domates

- 10 ila 15 cm arasında değişen boyları bulunmaktadır.

- Üzerinde tam olarak 5 ila 9 arasında değişen yaprakçıklar yer almaktadır.

- Tüylü yapraklara sahiptirler.

3) Fasulye

- Gövdesi boğumludur.

- Yaprakları salkım şeklindedir.