Sebki hindi akımı nedir ve özellikleri nelerdir? Sebki hindi akımı temscilleri ve örnekleri

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Adından da anlaşılacağı üzere Hindistan üzerinden gelmiş bir akım olması ile beraber, sebki hindi aynı zamanda bir Türk akımı şekilde ifade edilir. Tabii günümüzde hala tartışılan ve bir kısım tarafından kabul edilmeyen bir edebiyat akımı olarak da öne çıktığını ifade etmek mümkün.

Sebki Hindi Akımı Nedir?

Edebiyat üzerinden ele alındığı vakit sebki hindi, bir Hint tarzı olan, aynı zamanda Hint biçemi anlamına gelmektedir. Özellikle Divan Edebiyatı üzerinden ele alınan bir akım olduğunu ifade etmek mümkün. Türk edebiyatında bir edebi akım şeklinde ortaya çıktığını söylemek gerekir. Ancak günümüzde bazı akademisyenler tarafından hala bir edebi akım olarak kabul edilmez. Hindistan'da ortaya çıkan sebki hindi akımı, Babürlü Türk hükümdarlarının saraylarında Farsça yazan ozanlar tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca hâlâ araştırılan ve geçmişten günümüze ulaşmış pek çok eseri ile öne çıkan bir akım olarak da değerlendirilir.

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Sebki Hindi Akımı Özellikleri Nelerdir?

Birçok farklı özelliği ile beraber sebki hindi akımı kendi yapısını oluşturmaktadır. Böylece Hindistan üzerinden gelmiş olan ve Türk- Hint akımı olarak da bilinen bu yapı, günümüzde hala pek çok kişi için önemli bir yere sahiptir.

- Şairler bu akım üzerinde günlük yaşamdan uzaklaşmıştır.

- Açık ve düz bir anlatım yerine kapalı, mecazlı ve güç anlaşılır bir şiir olarak öne çıkar.

- Dilleri ise diğer şiirlere göre daha ağır olarak ifade edebilir.

- Üçlü ve dörtlü tamlamalara yer vermişlerdir. Böylece anlaşmaz olayları hedeflemişlerdir.

Bu şekilde yukarıdaki özellikleri ile beraber öne çıkan bir edebi akım olduğunu söylemek mümkün. Anadolu'dan çıkan farklı edebi akımlara göre oldukça değişik bir yapısı olduğunu da eklemek gerekir. Bu sebebi ile beraber daha birçok değişik neden kapsamında, günümüzde hala pek çok akademisyen tarafından bir Türk edebiyat akımı olarak kabul edilmediğini eklemek mümkün.

Sebki Hindi Akımı Temsilcileri

Hindistan üzerinden gelmesi ile beraber günümüze kadar ulaşmış sebki hindi akımı aynı zamanda bir Türk edebiyat akımı olarak da bilinir. Bu üslubun ise Türk edebiyatı üzerinden birçok farklı temsilcisi olduğunu da söylemek mümkündür.

- Na’ili

- Nebi

- Şehri

- İsmet'i

- Neşat'i

- Fehim- kadim

- Nedim

- Şeyh Galip

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Bu şekilde öne çıkan önemli isimler ile beraber günümüze kadar ulaşmış pek çok güçlü eseer yer almaktadır. Aynı zamanda sebki hindi olarak da bilinen bu akımın en önemli temsilcileri olduğunu ifade etmek gerekir. Böylece günümüzde bu akım üzerinden Türk edebiyatı ile beraber, özellikle divan edebiyatı üzerinden okunulan farklı eserler yer alır.

Sebki Hindi Akımı Örnekleri

Özellikle mübalağa sanatının çok fazla kullanılmış olduğu sebki hindi akımı, aynı zamanda Soyut ve somut kavramların birleştiği yapı olarak öne çıkar. Böylece orijinal manalar ve süslü ifadeler üzerinden pek çok farklı şiir ortaya çıkmaktadır. Bu konuda divan edebiyatı üzerine öne çıkan sebki hindi akımı için belli başlı bazı örnekler vermek mümkün.

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Şevkuz ki dem-i bülbül-i şeydada nihanuz

Hünuz ki dil-i gonçe hamrada nihanuz

Bu şekilde yukarıda verilen örnek ile beraber daha birçok farklı akın üzerinden cümle öne çıkarmak mümkün. Günümüzde ise merak edilen ve araştırılan önemli edebi akımlar içerisinde yer almaktadır.