Şebeş Savaşı Tarihi Ve Özeti - Şebeş Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Şebeş Savaşı, tarihe adını yazdırmış, günümüzde tekrar tekrar üzerinden geçilen bir savaştır. Bu yüzden tarihle ilgilenen kişilerin mutlaka detaylarını incelemesi gereken bir karşılaşmadır.

Şebeş Savaşı Nedir? Şebeş Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Şerbeş Savaşı, Osmanlı İmparatorluğunun girmiş olduğu savaşlardan bir tanedir. Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Şerbeş Savaşı, Osmanlının zaferi ile sonuçlanmıştır. Savaşın kısaca özeti ise şu şekildedir; Osmanlı imparatoru 1. Abdülhamit, dönemin en iyi komutanlarından bir olan Koca Yusuf Paşa'ya bir emir gönderir.

Koca Yusuf Paşa ise bu emir üzerine ordusunu hazırlayarak yola çıkar. Haberi alan Avusturya ordusu da harekete geçer ve hazırlıklara başlar. İki ordu Avrupa'da yer alan Lazarathane üzerinde karşılaşır. Savaşı ilk olarak Osmanlı ordusu başlatır. Osmanlı ordusu, Avusturya ordusundan daha az kişi ile savaşa başlar. Yine de savaşın galibi Osmanlı ordusu olmayı başarır. Bu savaşın tarihe geçmesinin en önemli nedeni Osmanlı'nın çok fazla çaba göstermeden savaşı kazanmasıdır.

Şerbeş Savaşı Tarihi

Şerbeş Savaşı Osmanlı tarihinde gerçekleşmiş bir savaştır. Bu savaşın başlangıç tarihi 17 Eylül 1788 olarak tarihe geçmiştir.

Şerbeş Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Şerbeş Savaşı Tarafları

Şerbeş Savaşı Avrupa topraklarında gerçekleşmiştir. Avrupa toprakları üzerinde bulunan Romanya Caransabeş bu savaşa şahitlik etmiştir. Savaş, Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında geçmiştir. Dönemin padişahı 1. Abdülhamit ve Kutsal Roma Cermen Avusturya Arşidüklüğü arasında yaşanan bir muharebedir.

Şebeş Savaşı Nedenleri

O dönemde fetih hazırlıklarında olan Osmanlı Devleti, Avrupa topraklarından yeni bölgeleri kendi toprağına katmak istiyordu. Avrupa üzerinde değerli bölgelerden biri olan Romanya Caransabeş'i kendi topraklarına geçirmek istemesi savaşın başlama nedenlerinden biridir. Bir diğer Şebeş Savaşı'nın nedeni ise Osmanlı Devleti ile Roma İmparatorluğu arasında uzun yıllardır süregelen bir rekabet olmasıdır. Osmanlı döneminde oldukça önemli olan toprak genişletme politikası da bu savaşın nedenlerinden biri sayılabilir.

Şebeş Savaşı Sonuçları

Şebeş Savaşı'nın en önemli ve ilk sonucu savaşın Osmanlı galibiyetinde sonuçlanmasıdır. Yani savaşın kazananı Osmanlı İmparatorluğudur. Bu savaş sonunda savaşa giren 1. Abdülhamit, Sultan Abdülhamit Han Gazi unvanını almıştır. Osmanlı Devleti fetih sürecinde önemli bir ilerleme kaydetmiştir ve Avrupa üzerindeki ilerlemesi hız kazanmıştır. Avusturya ordusu bu savaşı kaybederek itibarını da zedelemiş hatta kaybetmiştir. Savaş sonunda Banat ve Temeşvar Osmanlı Devletine bırakılmıştır.

Şebeş Savaşı Önemi

Bu savaşın önemi tarihteki garip savaşlardan bir tanesi olmasından kaynaklanır. Savaşa aslında Osmanlı ordusu, Avusturya ordusundan çok çok az sayıda asker ile katılmıştır. Buna rağmen Avusturya ordusu Osmanlıya yenik düşmüştür. Çünkü bu savaşta 10 bin Haçlı ordusu kendi askerini Osmanlı askeri zannederek öldürmüştür. Bu savaşın nasıl kazanılacağı düşünülürken ve asker sayısı bakımından kazanmaya pek ihtimal verilmese de böyle bir olayın yaşanması ile Osmanlı adeta parmağını bile kıpırdatmadan savaşı kazanmıştır. Yani kendi askerini kendi yok etmiştir. Osmanlı için bu savaşın önemine değinecek olursak bu savaş ile Osmanlı hem kilit nokta olan bölgeyi ele geçirmiş hem de Avrupa'da daha rahat ilerleme imkanı bulmuştur. Hatta bir sonraki hedeflerinden biri olan Macaristan için yolunu açmış bu bölgeye geçişini kolaylaştırmıştır.