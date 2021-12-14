Şebeke ne demek, ne anlama gelir? Şebeke kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muskın tek tweeti yetti Dogecoin yüzde 40 yükseldiMusk'ın tek tweeti yetti! Dogecoin yüzde 40 yükseldi#Dogecoin
Yanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı Yüzbinlerce dolar uçtuYanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı! Yüzbinlerce dolar uçtu#Nft
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
Meteoroloji saat verdi ve uyardı İstanbul için sarı kodlu çağrıMeteoroloji saat verdi ve uyardı! İstanbul için sarı kodlu çağrı#Meteoroloji
Milyonların gözü asgari ücrette Hesaplamalar devam ediyor İşte son durum...Milyonların gözü asgari ücrette! 'Hesaplamalar devam ediyor' İşte son durum...#Asgari Ücret
Görüntüler infial yaratmıştı Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattı#Esenyurt
Çorumda ele geçirildi Altın kaplama sandığın gizemiÇorum'da ele geçirildi! Altın kaplama sandığın gizemi#Altın Kaplama
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyorBeslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?#Çocuk Beslenmesi
İzmirde ele geçirildi Görenler gözlerine inanamadıİzmir'de ele geçirildi! Görenler gözlerine inanamadı#İzmir
ABDyi çıldırtacak hamle 50 yıldır yasaktı, harekete geçtiler...ABD'yi çıldırtacak hamle! 50 yıldır yasaktı, harekete geçtiler...#Güney Kore
Otomotiv devinden flaş karar Tedarik sorunu onu da vurdu...Otomotiv devinden flaş karar! Tedarik sorunu onu da vurdu...#Toyota
Korona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü DSÖ ekip gönderdiKorona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü! DSÖ ekip gönderdi#DSÖ
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
Feci kaza sonrası Gülçin Ergülden ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...Feci kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...#Gülçin Ergül
Sevgilim benden o kadar da uzun değilSevgilim benden o kadar da uzun değil!#Zendaya
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Şebeke ne demek, ne anlama gelir? Şebeke kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Şebeke#Şebeke Ne Demek
Şebeke ne demek, ne anlama gelir Şebeke kelimesinin TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan şebeke kelimesi Osmanlı döneminden bu yana kullanılmaktadır. Şebeke kelimesinin sözlük anlamı ağdır. Her yerde geçerliliği olan tüm kartlar ve uygulamalar da şebeke olarak nitelendirilir. Bu kelime mecazen yasadışı faaliyet yürüten örgüt anlamında da kullanılır. Şebeke ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Şebeke kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

 Şebeke kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Takım

2- Ekip

3- Grup

4- Çete

5- Sistem

6- Ağ

7- Mekanizma

 Şebeke Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Şebeke kelimesinin sözlük anlamı ağ olsa da günümüzde daha çok sistem anlamında kullanılır. Vücudumuzdaki birbirine bağlı dokulara hücre şebekesi denir. Bu kelimenin yer aldığı diğer tamlamalar ise şunlardır:

1- Telefon şebekesi

2- Su Dağıtım Şebekesi

3- Aydınlatma şebekesi

 4- Kanalizasyon şebekesi

 Şebeke Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Şebeke kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Balık Ağı

 İkinci Anlamı: Çeşitli hatlardan ve kanallardan oluşan merkezi sistem

 Üçüncü Anlamı. İllegal faaliyetler yürüten çete

 Dördüncü Anlamı: Birbirine bağlı dokular

 Şebeke Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Haberin Devamı

 1- Dün gece yapılan baskında silah kaçakçılığı on kişilik bir şebeke çökertildi.

 (Çete anlamında kullanılmış)

 2- İçme suyu şebekesinde arıza olduğu için bölge halkına iki gündür su verilemiyor.

 (Tesisat anlamında kullanılmış)

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Şebeke#Şebeke Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022