Şebeke ne demek, ne anlama gelir? Şebeke kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Şebeke kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Takım

2- Ekip

3- Grup

4- Çete

5- Sistem

6- Ağ

7- Mekanizma

Şebeke Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Şebeke kelimesinin sözlük anlamı ağ olsa da günümüzde daha çok sistem anlamında kullanılır. Vücudumuzdaki birbirine bağlı dokulara hücre şebekesi denir. Bu kelimenin yer aldığı diğer tamlamalar ise şunlardır:

1- Telefon şebekesi

2- Su Dağıtım Şebekesi

3- Aydınlatma şebekesi

4- Kanalizasyon şebekesi

Şebeke Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Şebeke kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Balık Ağı

İkinci Anlamı: Çeşitli hatlardan ve kanallardan oluşan merkezi sistem

Üçüncü Anlamı. İllegal faaliyetler yürüten çete

Dördüncü Anlamı: Birbirine bağlı dokular

Şebeke Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Dün gece yapılan baskında silah kaçakçılığı on kişilik bir şebeke çökertildi.

(Çete anlamında kullanılmış)

2- İçme suyu şebekesinde arıza olduğu için bölge halkına iki gündür su verilemiyor.

(Tesisat anlamında kullanılmış)