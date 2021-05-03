Scroll Lock Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nerede? Scroll Lock Tuşu Kapatma

Günümüzde klavye üzerinde pek görülmeyen bir tuş olsa da pek çok kişi tarafından Scroll lock ile alakalı konu başlıkları merak edilip araştırılmaktadır.

Scroll Lock Nedir?

Scroll Lock, ilk kez IBM tarafından bulunmuş olan ve kısa zaman içinde klavye standartları arasında yer bulan bir tuş olup, artık günümüzde kullanılan yeni nesil klavyeler üzerinde bulunmuyor. Klavye üzerinde çoğunlukla "Pause" tuşunun yanında yer konumlanan Scroll Lock tuşu, eski tip olan klavyelerde ayrıca aktif yahut pasif olduğunu belirtmek maksadıyla da LED ışığıyla beraber kullanılıyor. Scroll Lock tuşu, uzun yazılışından dolayı bazı klavyeler üzerinde ScLk, Slk yahut ScrLk ismiyle de kendisine yer bulabilmektedir.

Scroll Lock Ne İşe Yarar ve Nerede?

Scroll Lock tuşu, bugün pek yaygın olarak kullanılmadığı gibi eskiden olduğu kadar çok yazılım da bu fonksiyonu desteklenmemektedir. İlk zamanlar Scroll Lock sayesinde bilgisayardaki bir ekranın alt bölümüne buton kullanımına gerek kalmadan ilerleyebilmeyi mümkün kılıyordu. Günümüzde ise artık grafik tabanlı işletim sistemleri kullanılıyor olması sebebiyle klavye yerine farenin ortasında bulunan kaydırma tuşu bulunduğundan dolayı bu fonksiyon çok nadir olarak kullanılmaktadır.

Excel'dek bulunan bir çalışma sayfasında çalışıyor olabilirsiniz. Bu sırada bir sonraki hücreye geçiş yapmak için klavyede bulunan "ok" tuşlarından birine basıyor olabilirsiniz. Fakat bir sonraki hücreye geçmek yerine tüm çalışma sayfası taşınmış olabilir. Bu durumda hiç endişe duymaya gerek yok. Bunun için yararlanabileceğiniz oldukça kolay bir düzeltme bulunuyor.

Klavye üzerindeki "Ok" tuşları excel uygulamasında hücreden hücreye gitmek yerine tüm e-tablonuz üzerinde ilerlediğinde, bu davranışın suçlusu Kaydırma Kilidi tuşu Scroll Lock tuşudur. Klavyeniz üzerinde bir Scroll Lock tuşu bulunmuyor olsa dahi (günümüzde çoğu dizüstü bilgisayarlarda bulunmuyor), çoğu dizüstü bilgisayarda mevcut olan “Fn” tuşuna “Ctrl” tuşu yerine başka bir tuşla basmış durumda olabilirsiniz.

İsteğiniz dışında hangi tuşa bastığınızı bilmiyorsanız, bilgisayarlarda bulunan ekran klavyesini kullanarak Kaydırma Kilidini yani Scroll Lock tuşunu kapatabilirsiniz. Excel uygulamasındaki durum çubuğunda “Kaydırma Kilidi” yani "Socroll Loc"k görüntülenmesi durumunda dikkatli olmalısınız.

Eğer bir ekran kaydırma davranışıile karşılaşıyor iseniz ve durum çubuğunda Kaydırma Kilidi görmemekte iseniz, görüntülenmesi seçilmez. Durum çubuğunu Kaydırma Kilidi açık durumdayken gösterilecek biçimde özelleştirebilmeniz mümkündür.

Scroll Lock tuşunun açık olması durumunda, bilgisayarınızdaki ekran klavyesinin sağ tarafında yer alan “ScrLk” tuşu mavi renkte görüntülenecektir. Kaydırma Kilidini kapatmak için Erişim Kolaylığı ayarlarında daha gelişmiş ekran klavyesini etkinleştirin. Tam ekran klavyesi görünür bir hal alacaktır.

Scroll Lock Tuşu Kapatma

Scroll Lock, tuşunu kapatmak için kullandığınız klavyede Scroll Lock tuşu bulunuyor ise, bilgisayarın ekranında yer alan Başlat/ Tüm Programlar/Donatılar/ ve Erişim Kolaylığı öğelerine gitmeniz gerekir. Buradan da Ekran Klavyesine tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirdiğinizde bilgisayarınızın ekranında ekran klavyesi görünür durumda olacaktır.

Ekran klavyesinin sağ tarafında bulunan tuşlar arasında yer alan "ScrLk" tuşunu tıklayın. Scroll tuşu açık iken mavi renkte olan tuşun rengi "Scroll Lock" tuşu kapalı olduğunda ise artık mavi olmayacaktır. Tuşun renginin artık mavi olmaması ise Scroll Lock tuşunun kapalı olduğunu gösterir. Böylece tuşun artık kapalı durumda olduğunu kolaylıkla anlamanız mümkün olur.